Владимир Пресняков-старший оправдал видео из сауны с участием Дениса Глушакова

Артист является давним поклонником команды «Спартак», капитаном которого в настоящее время является Глушаков. По мнению Владимира Преснякова вокруг футболиста сложилась очень взрывоопасная ситуация. Многие считают, что конфликт начался с того момента, когда спортсмен поставил «лайк» под стишками актёра Дмитрия Назарова, которые стали обидными для главного тренера «Спартака» Массимо Карреры.Конфликт между тренером и футболистом встревожил Владимира Преснякова. В интервью с журналистами недавно певец отметил, что между Каррерой и Глушаковым назревает неприятный конфликт, о котором он очень сожалеет. Относительно видео Пресняков-старший отметил: "кто не бывал в сауне", но сливать подобные ролики в Сеть, это недостойно. По мнению артиста, после того, что произошло, Денис Глушаков может перейти в другой клуб.