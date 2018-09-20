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Владимир Пресняков-старший оправдал видео из сауны с участием Дениса Глушакова

Денис Глушаков был отстранён от тренировок, после чего в Сети появилось видео из сауны с его участием. Владимир Пресняков-старший прокомментировал ролик, оправдывая футболиста.

Владимир Пресняков-старший оправдал видео из сауны с участием Дениса Глушакова


Артист является давним поклонником команды «Спартак», капитаном которого в настоящее время является Глушаков. По мнению Владимира Преснякова вокруг футболиста сложилась очень взрывоопасная ситуация. Многие считают, что конфликт начался с того момента, когда спортсмен поставил «лайк» под стишками актёра Дмитрия Назарова, которые стали обидными для главного тренера «Спартака» Массимо Карреры.

Конфликт между тренером и футболистом встревожил Владимира Преснякова. В интервью с журналистами недавно певец отметил, что между Каррерой и Глушаковым назревает неприятный конфликт, о котором он очень сожалеет. Относительно видео Пресняков-старший отметил: "кто не бывал в сауне", но сливать подобные ролики в Сеть, это недостойно. По мнению артиста, после того, что произошло, Денис Глушаков может перейти в другой клуб.

 
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ШоуБиз
Добавил: Алина Сегодня, 09:44
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