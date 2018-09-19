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Мозг обезьян помог ученым разобраться в механизмах проявления чувства зависти

Японские биологи успешно отследили нейронные механизмы проявления зависти, рассмотрев случаи, когда получает награду кто-то другой. После экспериментов на обезьянах, ученые выяснили, что приматы ценят больше собственную награду, в отличие от наград конкурентов.
Мозг обезьян помог ученым разобраться в механизмах проявления чувства зависти


Макак научили ждать очередного вознаграждения после демонстрации определенного изображения. Ученые выяснили, что перед реакцией системы вознаграждения на награду, медиальная префронтальная кора мозга оценивает, кому именно она достанется. Результаты работы ученых опубликованы в Neuroscience.

Разобраться в проявлении чувства зависти и отражения его на активности мозга, решили японские ученые Национального института естественных наук. Руководил работами Атсуши Норитаке (Atsushi Noritake). Участвовали в эксперименте четыре самца из представителей подвида японской макаки (Macaca fuscata). Макак разделили на пары, при этом каждая прошла классическое обучение поведенческого характера. Обучение заключалось в формировании условного рефлекса, при этом подопытных сажали перед экраном и демонстрировали изображения абстрактных узоров. Одна из макак получала или не получала угощение, а через секунду угощение могли отдать другой особи. Факт получения угощения сопровождался низким или высоким звуком.

Результаты показали, что возрастает выбор в пользу определенной картинки при повышении вероятности вознаграждения. Если обезьяна знала, что за одну из картинок точно получит награду, выбирала только ее. Специалисты отметили, что первая из подопытных обезьян чаще выбирала именно ту картинку, которая для второй представляла меньшую вероятность угощения. Ученые сделали вывод, для животных ценность собственного вознаграждения выше, в отличие от того, получит ли партнер награду. Замечена интересная особенность, когда макака-партнер была заменена на ведерко, но при этом неодушевленный предмет тоже получал вознаграждение, подобное поведение уже не наблюдалось.

 
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Наука
Добавил: Дубов Дмитрий Сегодня, 18:30
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