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ГМО-черви помогут ученым в лечении болезней Альцгеймера и Паркинсона

В Англии учёные начали исследование болезней Альцгеймера и Паркинсона, которые до этого не поддавались лечению. При помощи внедрения червям гена человека, они планирую выяснить как ГМО- особи будут справляться с этим недугом.

ГМО-черви помогут ученым в лечении болезней Альцгеймера и Паркинсона


Не случайно британские учёные выбрали червей. Оказывается, генетический план человека очень похож на генетический план бесхребетных. Биологи планируют провести ряд исследований, которые покажут, как выделить специальный «генетический маркер» в геноме ГМО-червя, а в дальнейшем и в аналоге человека, для борьбы с болезнями Паркинсона и Альцгеймера.

Не исключено, что разработка займёт много времени, но результат того стоит.

 
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Наука
Добавил: Печкурова Татьяна Сегодня, 17:00
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