ГМО-черви помогут ученым в лечении болезней Альцгеймера и Паркинсона
В Англии учёные начали исследование болезней Альцгеймера и Паркинсона, которые до этого не поддавались лечению. При помощи внедрения червям гена человека, они планирую выяснить как ГМО- особи будут справляться с этим недугом.
Не случайно британские учёные выбрали червей. Оказывается, генетический план человека очень похож на генетический план бесхребетных. Биологи планируют провести ряд исследований, которые покажут, как выделить специальный «генетический маркер» в геноме ГМО-червя, а в дальнейшем и в аналоге человека, для борьбы с болезнями Паркинсона и Альцгеймера.
Не исключено, что разработка займёт много времени, но результат того стоит.
Не случайно британские учёные выбрали червей. Оказывается, генетический план человека очень похож на генетический план бесхребетных. Биологи планируют провести ряд исследований, которые покажут, как выделить специальный «генетический маркер» в геноме ГМО-червя, а в дальнейшем и в аналоге человека, для борьбы с болезнями Паркинсона и Альцгеймера.
Не исключено, что разработка займёт много времени, но результат того стоит.
Наука
Добавил: Печкурова Татьяна Сегодня, 17:00