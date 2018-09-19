ГМО-черви помогут ученым в лечении болезней Альцгеймера и Паркинсона

Не случайно британские учёные выбрали червей. Оказывается, генетический план человека очень похож на генетический план бесхребетных. Биологи планируют провести ряд исследований, которые покажут, как выделить специальный «генетический маркер» в геноме ГМО-червя, а в дальнейшем и в аналоге человека, для борьбы с болезнями Паркинсона и Альцгеймера.Не исключено, что разработка займёт много времени, но результат того стоит.