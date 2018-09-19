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Ученые рассказали, как выживают паутинные клещи без иммунной системы
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Ученые рассказали, как выживают паутинные клещи без иммунной системы

Ученые рассказали, как выживают паутинные клещи без иммунной системы


В частности, при изучении поведения Tetranychus urticae выяснилось, что мелкое членистоногое компенсирует свою слабую иммунную защиту тщательным выбором источника пищи. Когда ученые секвенировали его геном, то обнаружили, что большинство генов иммунитета, сохраненных у большинства видов членистоногих, отсутствовали.

Также обнаружилось, когда представителям фауны был введен бактериальный препарат, иммунного ответа не последовало, что привело к их гибели. Тем не менее в природе инъекция такого плана отсутствуют, поэтому исследователи обратились к изучению других способов заражения клеща, таких как распыление бактерий и употребление загрязненных продуктов. Независимо от того, как они были заражены, T. urticae погибли при воздействии бактерий Pseudomonas putida, причем, даже заражение патогенной палочкой привело к такому же результату.

Немаловажным моментом является и тот факт, что при инфекции путем проглатывания или местного опрыскивания цифры смертности были ниже, чем при прямом попадании вещества. По мнению экспертов, это говорит о том, что эпителий кишечника и кутикулы обеспечивают некоторую защиту паутинных клещей, они не в состоянии себя полностью обезопасить.

Главный вопрос ученых заключался в том, как вид, настолько восприимчивый к бактериальной инфекции, не вымер, и не развил иммунные защитные механизмы. Научная группа сделала выводы, что клещ попросту разработал альтернативные поведенческие защитные стратегии. Стоит отметить, что избегание пищи не зависит от обонятельных сигналов или самих бактериальных видов. Они попросту отвергают гнилую пищу после первоначального надкусывания, что и является сигналом или к опасности, или, напротив, к безопасности еды.

 
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Наука / Авторские новости
Добавил: Ващенко Ольга Сегодня, 15:40
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