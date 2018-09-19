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Гарик Харламов похоронил отца

У резидента Comedy Club Гарика Харламова 16 сентября умер отец. Юрию Харламову было 56 лет. Поклонники творчества популярного юмориста приносят свои соболезнования.

Гарик Харламов похоронил отца


В Ереване, во время прохождения фестиваля Comedy Club, Харламову сообщили о постигшем его горе. Взяв свои чувства под контроль шоумен вышел на сцену. После завершения фестиваля он срочно вылетел в Америку, где проживал его отец. Известно, что его родители развелись, и отец уехал жить в Чикаго, забрав сына с собой. Харламов какое-то время жил с папой, а потом всё же вернулся на родину.

Гарик Харламов похоронил отца


18 сентября прошла прощальная панихида по отцу Гарика Харламова. Причину смерти не сообщают. В своём микроблоге в Instagram Харламов выставил семейные фотографии с тёплыми и нежными словами. Он запретил различные комментарии под фотографиями своей семьи. Близкие друзья и родственники семьи Харламовых признаются, что артистизм и обаяние Харламов-младший унаследовал от отца.

Поклонники оставляют свои соболезнования под другими постами Харламова и искренне сожалеют о постигшем резидента Comedy Club Гарика Харламова горе.

 
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ШоуБиз
Добавил: Печкурова Татьяна Сегодня, 10:00
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