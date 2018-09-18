АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
"Не впечатлили": 50% покупателей не хотят новые iPhone
EUR 79.36 USD 68.20
Курс валют на 18.09.2018

Хейтеры подняли на смех Алену Водонаеву за «бабушкины труселя»

Бывшая участница телепроекта «Дом-2» Алена Водонаева находится на данный момент вместе со своим супругом Алексеем Косинусом в Токио. На своей странице в социальной сети Instagram она активно публикует фотографии на фоне местных достопримечательностей, демонстрируя подписчикам красоту своего тела.

Девушка настолько увлеклась продвижением собственной линии правильного питания, что и сама сбросила несколько лишних килограмм, поэтому она стала выглядеть более привлекательно и не перестает хвастаться своей тонкой талией и мышцами пресса перед публикой.

Хейтеры подняли на смех Алену Водонаеву за «бабушкины труселя»

«Есть в гардеробе вещи, которые ждут своего часа годами. Платье, например, ожидало поездку в Японию три года. Незадача лишь в том, что я очень похудела и теперь оно на мне «висит». Кстати, не люблю слово «похудела». Чаще говорю - постройнела. Прошёл почти год с того момента, как я запустила своё питание. Я сама себе фанат и сама себе ходячая реклама. Даже находясь в поездках, я питаюсь исключительно по своей системе», - написала Алена под одним из своих постов.

А пару дней назад она опубликовала ролик, в котором она танцует под музыку, одетая в короткий топ и белые шорты из шитья.

Хейтеры подняли на смех Алену Водонаеву за «бабушкины труселя»

Водонаева действительно потрясающе выглядит, однако многим фолловерам не понравилось то, как она танцевала на камеру, будучи практически раздетой. Они назвали видео трэшем и вульгарностью, а также посмеялись над ее «бабушкинскими панталонами».

«Что за бабушкины труселя?», «А трусы... от бабушки достались в наследство», «Какая гадость! Помню смотрела Дом2, нравилась, а сейчас просто ужасс!», «Блин эти панталоны…», «В другой ситуации можно похвалить пресс, но тут в целом не спортивная трансляция, а больше реклама борделя», «Когда смотрю на Волонаеву, мне всегда хочется её помыть и одеть. Надоел образ дешевой женщины с низкой социальной позицией», - писали пользователи Сети в комментариях.

 
Добавить в мои источники Я.Нов
Культура / ШоуБиз
Добавил: Ирина Харчилава Сегодня, 18:08
Новости партнеров
Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Зрители «Дома-2» подозревают, что у пятимесячной
"На самом деле": Александр Семчев соблазнил
Новая пассия Сергея Шнурова крутила роман с
Минэнерго и Минприроды определили необходимые
В результате ДТП в Башкирии погибла семья из 4
Дисбактериоз может спровоцировать развитие
Ученые используют искусственный интеллект для
Дмитрий Нагиев пришёл на съёмки в окровавленных
Хейтеры подняли на смех Алену Водонаеву за
Экс-участница «Дома-2» Алена Водонаева: «Я
Эмилия Кларк появилась на Emmy-2018 в откровенном
Саша Черно считает, что во всех бедах на Острове
Ученые обнаружили признаки разрушительного цунами
На юго-западе Москвы в квартире две недели
В России расценки на бензин продолжают расти
Муж Натальи Штурм хочет отсудить сына и требует с
В Чебоксарах пропала мать двоих детей и жена
В Хакасии маленький ребенок выпил уксус и умер
Раскрыты три главных продукта питания долгожителей
Минобороны РФ представило один из первых объектов
Палеонтологи открыли древнего "тараканомуравья"
В Твери на трассе М-10 автомобиль Kia Rio
Блогер Лена Миро оправдала пьяную Ольгу Бузову в
Компания Audi представила модель нового
Лера Фрост выложила в Сети видео интимного
Эксперты составили ТОП-5 самых удачных
«Снова свадьба»: Глафира Тарханова в подвенечном
Журнал Ксении Собчак не может заплатить
ТОП-5 зарубежных седанов класса люкс по цене LADA
Глеб Жемчугов призвал Валеру Блюменкранца
Просмотреть все новости