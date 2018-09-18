Хейтеры подняли на смех Алену Водонаеву за «бабушкины труселя»

«Есть в гардеробе вещи, которые ждут своего часа годами. Платье, например, ожидало поездку в Японию три года. Незадача лишь в том, что я очень похудела и теперь оно на мне «висит». Кстати, не люблю слово «похудела». Чаще говорю - постройнела. Прошёл почти год с того момента, как я запустила своё питание. Я сама себе фанат и сама себе ходячая реклама. Даже находясь в поездках, я питаюсь исключительно по своей системе», - написала Алена под одним из своих постов.

«Что за бабушкины труселя?», «А трусы... от бабушки достались в наследство», «Какая гадость! Помню смотрела Дом2, нравилась, а сейчас просто ужасс!», «Блин эти панталоны…», «В другой ситуации можно похвалить пресс, но тут в целом не спортивная трансляция, а больше реклама борделя», «Когда смотрю на Волонаеву, мне всегда хочется её помыть и одеть. Надоел образ дешевой женщины с низкой социальной позицией», - писали пользователи Сети в комментариях.

Девушка настолько увлеклась продвижением собственной линии правильного питания, что и сама сбросила несколько лишних килограмм, поэтому она стала выглядеть более привлекательно и не перестает хвастаться своей тонкой талией и мышцами пресса перед публикой.А пару дней назад она опубликовала ролик, в котором она танцует под музыку, одетая в короткий топ и белые шорты из шитья.Водонаева действительно потрясающе выглядит, однако многим фолловерам не понравилось то, как она танцевала на камеру, будучи практически раздетой. Они назвали видео трэшем и вульгарностью, а также посмеялись над ее «бабушкинскими панталонами».