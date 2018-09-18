Экс-участница «Дома-2» Алена Водонаева: «Я объясню, почему нормальной женщине не нужен Егор Крид»
Бывшая участница скандально-известного реалити-шоу «Дом-2» Алена Водонаева заявила, что громкие разводы не добавили ни одного холостяка в список потенциальных суженных для нормальной девушки или женщины.
Ни для кого не является секретом, что «холостяк» является главным словом этого года в средствах массовой информации, и не только по причине одноименного телепроекта с Егором Кридом. Стремление строить любовь на голубом экране подогревают громкие скандальные разводы: сначала Ольги Бузовой, а теперь поговаривают, что и Сергей Шнуров готовится к тому, чтобы раздавать розы в новом реалити-шоу «Холостяк».
Экс-звезда прославленной телестройки «Дом-2» Алена Водонаева решила посмотреть на то, с кем, по мнению журналистов, на сегодняшний день просто жаждут отправиться под венец жительницы России. По словам телезнаменитости, большинство девушек и женщин явно смотрит не туда.
По мнению Алены Водонаевой, многими любимый музыкант Егор Крид способен передать звание главного телехолостяка России только одному человеку – советскому, армянскому и российскому актеру театра и кино Армену Борисовичу Джигарханяну.
Также знаменитая участница телепроекта «Дом-2» решила высказаться в отношении известного музыканта Сергея Шнурова и его теперь уже бывшей супруги Матильды. По словам Алены Водонаевой, именно это звездное семейство вместе смотрелось «очень сексуально».
Не оставила без внимания знаменитость и российского актера, музыканта, певца, шоумена, а также теле- и радиоведущего Дмитрия Нагиева. По словам Алены Водонаевой, такие, как Нагиев, ей никогда не нравились, тем не менее, она очень хорошо понимает, почему те или иные девушки и женщины готовы ради артиста «задирать» подолы своих платьев.
По словам бывшей участницы реалити-шоу «Дом-2» только Дмитрия Нагиева она могла порекомендовать той или иной девушке, если бы сидела по левую руку от Ларисы Гузеевой на многими любимой телепередаче «Давай поженимся!».
К слову, несколько часов назад Алена Водонаева опубликовала у себя на страничке в социальной сети Instagram пост, в котором сообщила преданным поклонникам о том, что известнейший музыкант Егор Крид добавил ее «черный список», вероятней всего, обидевшись на ее высказывания в колонке журнала «7 Дней».
Ни для кого не является секретом, что «холостяк» является главным словом этого года в средствах массовой информации, и не только по причине одноименного телепроекта с Егором Кридом. Стремление строить любовь на голубом экране подогревают громкие скандальные разводы: сначала Ольги Бузовой, а теперь поговаривают, что и Сергей Шнуров готовится к тому, чтобы раздавать розы в новом реалити-шоу «Холостяк».
Экс-звезда прославленной телестройки «Дом-2» Алена Водонаева решила посмотреть на то, с кем, по мнению журналистов, на сегодняшний день просто жаждут отправиться под венец жительницы России. По словам телезнаменитости, большинство девушек и женщин явно смотрит не туда.
По мнению Алены Водонаевой, многими любимый музыкант Егор Крид способен передать звание главного телехолостяка России только одному человеку – советскому, армянскому и российскому актеру театра и кино Армену Борисовичу Джигарханяну.
«..По количеству времени в эфире тема развода пожилого актера, наверное, еще долго будет самой замусоленной в истории нашего телевидения. Но, девочки, не торопитесь обольщать обоих, я вам не советую строить отношения ни с тем, ни с другим. Если с Арменом Борисовичем все более-менее понятно, то почему не стоит надеяться на роман с Кридом - поясню. Я думаю, отношения с ним не нужны ни вам, ни самому Егору!..» - заявила бывшая участница скандального реалити-шоу «Дом-2».
«..Откройте его гастрольный график и посмотрите, сколько пятничных и субботних вечеров ваш потенциальный мужчина проведет в разъездах. Если вы еще и ревнивая, то придется носить с собой «коктейль невротика» из десяти успокаивающих настоек. Мужики до 25 лет априори не приспособлены к серьезным отношениям в большинстве своем. А когда это успешный и знаменитый холостяк, то не рассчитывайте на что-то большее, чем случайное утро в одной постели», - продолжила Алена Водонаева.
Также знаменитая участница телепроекта «Дом-2» решила высказаться в отношении известного музыканта Сергея Шнурова и его теперь уже бывшей супруги Матильды. По словам Алены Водонаевой, именно это звездное семейство вместе смотрелось «очень сексуально».
«..С ней он стал намного привлекательнее: занялся спортом, приобщился к моде, - но теперь весь его шарм закончился, как нервы у возбужденных фанаток. За полгода холостяцкой жизни Сергей завалил медиа своими «романами»: сначала дико странная история с некогда «заклятой подругой» Матильды Никой Белоцерковской, потом поцелуи с бывшей - Оксаной Акиньшиной, затем была юная девочка со стрижкой типа «Вин Дизель» по имени Ксения, а недавно Шнур появился на тусовке с 27-летней Ольгой Абрамовой..», - заявила экс-участница телестройки «Дом-2».
«..Только за несколько месяцев этот человек публично продемонстрировал, что у него сменилось четыре женщины. А пока печатался этот номер, уверена, всплывет и еще одна. Что он хочет доказать? Насчет пороха в его пороховницах и ягод в ягодицах сомнений вроде бы ни у кого не было. В общем, девочки, о переезде в роскошную квартиру в центре Северной столицы пока забудьте», - подчеркнула 36-летняя Алена Водонаева.
Не оставила без внимания знаменитость и российского актера, музыканта, певца, шоумена, а также теле- и радиоведущего Дмитрия Нагиева. По словам Алены Водонаевой, такие, как Нагиев, ей никогда не нравились, тем не менее, она очень хорошо понимает, почему те или иные девушки и женщины готовы ради артиста «задирать» подолы своих платьев.
«..Недавно нашла в Интернете шоу «Прожарка» с его участием, в котором артисты очень жестко шутят друг над другом. Все-таки чувство юмора, способность правильно реагировать на шутки — самая сексуальная черта мужчины. У Дмитрия с этим все идеально. А еще Нагиев реально загадочный мужик. Вообще, это скорее женская черта, но ему она только прибавляет шарма», - подметила Алена Водонаева.
По словам бывшей участницы реалити-шоу «Дом-2» только Дмитрия Нагиева она могла порекомендовать той или иной девушке, если бы сидела по левую руку от Ларисы Гузеевой на многими любимой телепередаче «Давай поженимся!».
К слову, несколько часов назад Алена Водонаева опубликовала у себя на страничке в социальной сети Instagram пост, в котором сообщила преданным поклонникам о том, что известнейший музыкант Егор Крид добавил ее «черный список», вероятней всего, обидевшись на ее высказывания в колонке журнала «7 Дней».
«Раз уж заговорили о певицах, да и вообще о бабах, напишу про Егора Крида. Предисловие. Однажды Вера Брежнева, прочитав мой пост о женщинах, уводящих мужчин из их семей, (преимущественно старых и богатых) приняла все на свой счёт (странно, почему) и заблокировала меня. Аналогичная ситуация с Кридом. Нет, он не уводил из многодетной семьи пожилого продюсера, а просто на что-то обиделся и заблокировал меня в инсте. Как Вера. Я все думала, что же так задело человека. Вариант один. Смотрите, я журналист, колумнист журнала «7 Дней» и каждую неделю, путём статистики и опроса читателей, мы в редакции выбираем самые горячие, острые, актуальные и интересные темы, на которые я делаю материал. И, о «неожиданность», когда закончилось шоу «Холостяк» на «ТНТ», был запрос на тебя, Егор. Не потому, что ты пуп земли или мне интересно было писать о тебе. Нет! Просто состоялся финал шоу и важно было подвести итоги того, как две бабы любят одного мужика и он, кокетка и очаровашка, выбирает одну из них», - пишет Алена Водонаева в личном микроблоге.
«..Я также пишу обо всех других артистах, которые, кстати, не обижаются и не блокируют меня в соцсетях. А почему не блокируют? Потому что я, несмотря на своё острое слово, всегда выбираю выражения и «слежу за базаром». Я в Тюмени родилась, следить за базаром там в крови! Знаю, что можно говорить, а что нет. Я написала о тебе, Егор, хороший и интересный нашим читателям материал. Такой же, какие пишу обо всех «своих» героях. Но ты, находясь столько лет в шоу-бизнесе, видимо так и не понял, что такое журналистика, причём весьма корректная и тактичная. Знай, что несмотря ни на что, 6 октября во время боя Макгрегора и Нурмагомедова, я буду болеть за тебя, Егор. Да и вообще, я хорошо отношусь к тебе. Фото прилагаю старое. Я его никогда прежде не выкладывала, так как не было необходимости. Да и не имею привычки хвастаться «звездной» дружбой и знакомствами. Даже совместное фото с Рамзаном Ахматовичем Кадыровым стесняюсь выложить. Скоромный я человек. Напомню (ты наверное забыл), что мы раньше хорошо общались и даже вместе проводили время. Это мы и полная машина детей, Лос-Анджелес, 2015 год. Мне чисто по-пацански было бы стыдно так себя повести. Блокировать, обижаться и т.д.», - подчеркнула бывшая участница реалити-шоу «Дом-2».
ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 17:54