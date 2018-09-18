Экс-участница «Дома-2» Алена Водонаева: «Я объясню, почему нормальной женщине не нужен Егор Крид»

«..По количеству времени в эфире тема развода пожилого актера, наверное, еще долго будет самой замусоленной в истории нашего телевидения. Но, девочки, не торопитесь обольщать обоих, я вам не советую строить отношения ни с тем, ни с другим. Если с Арменом Борисовичем все более-менее понятно, то почему не стоит надеяться на роман с Кридом - поясню. Я думаю, отношения с ним не нужны ни вам, ни самому Егору!..» - заявила бывшая участница скандального реалити-шоу «Дом-2».

«..Откройте его гастрольный график и посмотрите, сколько пятничных и субботних вечеров ваш потенциальный мужчина проведет в разъездах. Если вы еще и ревнивая, то придется носить с собой «коктейль невротика» из десяти успокаивающих настоек. Мужики до 25 лет априори не приспособлены к серьезным отношениям в большинстве своем. А когда это успешный и знаменитый холостяк, то не рассчитывайте на что-то большее, чем случайное утро в одной постели», - продолжила Алена Водонаева.

«..С ней он стал намного привлекательнее: занялся спортом, приобщился к моде, - но теперь весь его шарм закончился, как нервы у возбужденных фанаток. За полгода холостяцкой жизни Сергей завалил медиа своими «романами»: сначала дико странная история с некогда «заклятой подругой» Матильды Никой Белоцерковской, потом поцелуи с бывшей - Оксаной Акиньшиной, затем была юная девочка со стрижкой типа «Вин Дизель» по имени Ксения, а недавно Шнур появился на тусовке с 27-летней Ольгой Абрамовой..», - заявила экс-участница телестройки «Дом-2».

«..Только за несколько месяцев этот человек публично продемонстрировал, что у него сменилось четыре женщины. А пока печатался этот номер, уверена, всплывет и еще одна. Что он хочет доказать? Насчет пороха в его пороховницах и ягод в ягодицах сомнений вроде бы ни у кого не было. В общем, девочки, о переезде в роскошную квартиру в центре Северной столицы пока забудьте», - подчеркнула 36-летняя Алена Водонаева.

«..Недавно нашла в Интернете шоу «Прожарка» с его участием, в котором артисты очень жестко шутят друг над другом. Все-таки чувство юмора, способность правильно реагировать на шутки — самая сексуальная черта мужчины. У Дмитрия с этим все идеально. А еще Нагиев реально загадочный мужик. Вообще, это скорее женская черта, но ему она только прибавляет шарма», - подметила Алена Водонаева.

«Раз уж заговорили о певицах, да и вообще о бабах, напишу про Егора Крида. Предисловие. Однажды Вера Брежнева, прочитав мой пост о женщинах, уводящих мужчин из их семей, (преимущественно старых и богатых) приняла все на свой счёт (странно, почему) и заблокировала меня. Аналогичная ситуация с Кридом. Нет, он не уводил из многодетной семьи пожилого продюсера, а просто на что-то обиделся и заблокировал меня в инсте. Как Вера. Я все думала, что же так задело человека. Вариант один. Смотрите, я журналист, колумнист журнала «7 Дней» и каждую неделю, путём статистики и опроса читателей, мы в редакции выбираем самые горячие, острые, актуальные и интересные темы, на которые я делаю материал. И, о «неожиданность», когда закончилось шоу «Холостяк» на «ТНТ», был запрос на тебя, Егор. Не потому, что ты пуп земли или мне интересно было писать о тебе. Нет! Просто состоялся финал шоу и важно было подвести итоги того, как две бабы любят одного мужика и он, кокетка и очаровашка, выбирает одну из них», - пишет Алена Водонаева в личном микроблоге.

«..Я также пишу обо всех других артистах, которые, кстати, не обижаются и не блокируют меня в соцсетях. А почему не блокируют? Потому что я, несмотря на своё острое слово, всегда выбираю выражения и «слежу за базаром». Я в Тюмени родилась, следить за базаром там в крови! Знаю, что можно говорить, а что нет. Я написала о тебе, Егор, хороший и интересный нашим читателям материал. Такой же, какие пишу обо всех «своих» героях. Но ты, находясь столько лет в шоу-бизнесе, видимо так и не понял, что такое журналистика, причём весьма корректная и тактичная. Знай, что несмотря ни на что, 6 октября во время боя Макгрегора и Нурмагомедова, я буду болеть за тебя, Егор. Да и вообще, я хорошо отношусь к тебе. Фото прилагаю старое. Я его никогда прежде не выкладывала, так как не было необходимости. Да и не имею привычки хвастаться «звездной» дружбой и знакомствами. Даже совместное фото с Рамзаном Ахматовичем Кадыровым стесняюсь выложить. Скоромный я человек. Напомню (ты наверное забыл), что мы раньше хорошо общались и даже вместе проводили время. Это мы и полная машина детей, Лос-Анджелес, 2015 год. Мне чисто по-пацански было бы стыдно так себя повести. Блокировать, обижаться и т.д.», - подчеркнула бывшая участница реалити-шоу «Дом-2».

Ни для кого не является секретом, что «холостяк» является главным словом этого года в средствах массовой информации, и не только по причине одноименного телепроекта с Егором Кридом. Стремление строить любовь на голубом экране подогревают громкие скандальные разводы: сначала Ольги Бузовой, а теперь поговаривают, что и Сергей Шнуров готовится к тому, чтобы раздавать розы в новом реалити-шоу «Холостяк».Экс-звезда прославленной телестройки «Дом-2» Алена Водонаева решила посмотреть на то, с кем, по мнению журналистов, на сегодняшний день просто жаждут отправиться под венец жительницы России. По словам телезнаменитости, большинство девушек и женщин явно смотрит не туда.По мнению Алены Водонаевой, многими любимый музыкант Егор Крид способен передать звание главного телехолостяка России только одному человеку – советскому, армянскому и российскому актеру театра и кино Армену Борисовичу Джигарханяну.Также знаменитая участница телепроекта «Дом-2» решила высказаться в отношении известного музыканта Сергея Шнурова и его теперь уже бывшей супруги Матильды. По словам Алены Водонаевой, именно это звездное семейство вместе смотрелось «очень сексуально».Не оставила без внимания знаменитость и российского актера, музыканта, певца, шоумена, а также теле- и радиоведущего Дмитрия Нагиева. По словам Алены Водонаевой, такие, как Нагиев, ей никогда не нравились, тем не менее, она очень хорошо понимает, почему те или иные девушки и женщины готовы ради артиста «задирать» подолы своих платьев.По словам бывшей участницы реалити-шоу «Дом-2» только Дмитрия Нагиева она могла порекомендовать той или иной девушке, если бы сидела по левую руку от Ларисы Гузеевой на многими любимой телепередаче «Давай поженимся!».К слову, несколько часов назад Алена Водонаева опубликовала у себя на страничке в социальной сети Instagram пост, в котором сообщила преданным поклонникам о том, что известнейший музыкант Егор Крид добавил ее «черный список», вероятней всего, обидевшись на ее высказывания в колонке журнала «7 Дней».