АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
"Не впечатлили": 50% покупателей не хотят новые iPhone
EUR 79.36 USD 68.20
Курс валют на 18.09.2018

Экспедиция на Марс может негативно повлиять на мозг человека

По заявлению NASA экспедиция на Марс может нанести вред человеческому мозгу. Астронавты могут потерять память и ориентацию в пространстве.

Экспедиция на Марс может негативно повлиять на мозг человека


На международной конференции Federation of European Neuroscience Societies, которая прошла в Берлине, специалисты NASA заверили, что человеческий мозг при длительном путешествии к Красной планете не защищён от воздействия космического излучения, тем самым значительно повышается риск развития инсульта. Эксперимент проводили в течение месяца при участии 16 добровольно согласившихся астронавтов. Участники провели 30 дней в условиях абсолютной приближённости к марсианской планете.

В космосе самой важной частью головного мозга является гиппокамп – участок, отвечающий за закрепление памяти и ориентацию в пространстве. В ходе экспериментов было установлено, что участок гиппокампа уменьшается на 3%. Учёные ещё не сделали окончательных выводов, по какой причине это происходит. Одна из испытуемых, Аника Вернер, предположила, что: «В связи с изоляцией и стрессом от круглосуточного наблюдения, могли произойти такие сокращения участка головного мозга».

По показателям компьютерного тестирования выяснилось, что пространственная ориентация людей принимавших участие в эксперименте, не нарушилась.

Учёным ещё предстоит разобраться в причине таких изменений человеческого мозга.

 
Добавить в мои источники Я.Нов
Наука
Добавил: Печкурова Татьяна Сегодня, 20:40
Новости партнеров
Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Эксперты нашли объяснение азарту игроков и дали
Героиня «СашиТани» Валентина Рубцова открыла
Небесная система отсчета будет обновлена
Яна Рудковская объяснилась за свой
Степан Меньщиков прошел процедуру омоложения лица
Экспедиция на Марс может негативно повлиять на
Навка предстала в образе «черного лебедя» на
В Китае Google будет связывать номера телефонов с
Эксперты назвали положительные стороны новой Lada
Михаил Пореченков в Москве открыл ресторан
Google тайно проникла в смартфоны без ведома
Участница Дома-2 припомнила Ольге Бузовой ее
Дмитрий Нагиев объяснил свое двоякое отношение к
Подтвержден скорый выход защищенного смартфона LG
Появились слухи о том, что Ольга Жарикова и
Александра Шева оголила грудь спустя месяц после
Эксперты представили подробный разбор инцидента с
ФАС высказала предупреждения по факту заявлений о
Зрители «Дома-2» подозревают, что у пятимесячной
"На самом деле": Александр Семчев соблазнил
Новая пассия Сергея Шнурова крутила роман с
Минэнерго и Минприроды определили необходимые
В результате ДТП в Башкирии погибла семья из 4
Дисбактериоз может спровоцировать развитие
Ученые используют искусственный интеллект для
Дмитрий Нагиев пришёл на съёмки в окровавленных
Хейтеры подняли на смех Алену Водонаеву за
Экс-участница «Дома-2» Алена Водонаева: «Я
Эмилия Кларк появилась на Emmy-2018 в откровенном
Саша Черно считает, что во всех бедах на Острове
Просмотреть все новости