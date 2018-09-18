Экспедиция на Марс может негативно повлиять на мозг человека

На международной конференции Federation of European Neuroscience Societies, которая прошла в Берлине, специалисты NASA заверили, что человеческий мозг при длительном путешествии к Красной планете не защищён от воздействия космического излучения, тем самым значительно повышается риск развития инсульта. Эксперимент проводили в течение месяца при участии 16 добровольно согласившихся астронавтов. Участники провели 30 дней в условиях абсолютной приближённости к марсианской планете.В космосе самой важной частью головного мозга является гиппокамп – участок, отвечающий за закрепление памяти и ориентацию в пространстве. В ходе экспериментов было установлено, что участок гиппокампа уменьшается на 3%. Учёные ещё не сделали окончательных выводов, по какой причине это происходит. Одна из испытуемых, Аника Вернер, предположила, что: «В связи с изоляцией и стрессом от круглосуточного наблюдения, могли произойти такие сокращения участка головного мозга».По показателям компьютерного тестирования выяснилось, что пространственная ориентация людей принимавших участие в эксперименте, не нарушилась.Учёным ещё предстоит разобраться в причине таких изменений человеческого мозга.