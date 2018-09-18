Учёные: Ледяные вулканы беспрерывно появлялись на Церера

Первые снимки Цереры, сделанные зондом Dawn в 2015 году, раскрыли 2 необычные структуры - загадочные белые пятна (следы густого "рассола"), обнаруженные в кратере Оккатор, а также пирамидальную необычную гору Ахуна, высотой в 4 км. Данные объекты заставили пересмотреть теории формирования Цереры. Через год учёные заявили, что увиденное ими является продуктом криовулканизма. Речь идёт об извержениях относительно густого "рассола" и теплой воды из недр Цереры на ее поверхность. Исследователи задумались, является ли данная гора уникальной формой рельефа для планеты, порожденной расплавлением ее пород и единичным ударом метеорита, либо подобные "пирамиды" могли много раз возникать на поверхности планеты в прошлом, а потом исчезать.Чтобы ответить на данный вопрос исследователи проанализировали архив фото, собранных зондом Dawn. Они попытались отыскать на них следы различных куполообразных структур, которые похожи на Ахуну и прочие "космические" криовулканы на других планетах, а также лунах Солнечной системы. Занимаясь поиском подобных объектов, учёные исходили из того, что недра Цереры в отличие от Земли, а также прочих каменистых планет, состоят в основном изо льда. Лед при очень низких температурах становится прочным, как "настоящие" горные породы, сохраняя при этом высокую текучесть. Дело в том, что сложенная изо льда гора со временем "растечется" по окружающей равнине, при этом покрыв ее равномерным пластом замороженной воды. Согласно предположениям экспертов, данный процесс мог сделать следы древних криовулканов практически невидимыми.Исследователи смогли обнаружить 32 куполообразные подобные структуры, в высоту от километра и более. Они вряд сформировались вследствие падения астероидов либо прочих "невулканических" процессов. Проведя исследования, учёные выяснили, что в последний миллиард лет криовулканы практически непрерывно появлялись и существовали на планете Церера. По всей видимости, они также возникали на ее поверхности в более древние эпохи.