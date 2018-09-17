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Младшая сестра Ольги Бузовой занимается продажей сельхозтехники

Ни для кого не секрет, что ведущая реалити-шоу «Дом-2» Ольга Бузова последние полтора года является одной из самых популярных артисток в стране. Она покорила преимущественно молодую аудиторию, которая активно сидит в социальных сетях.

Младшая сестра Ольги Бузовой занимается продажей сельхозтехники


Так, к примеру, на официальную страницу в «Инстаграме» на девушку подписано 14 миллионов человек, поэтому один рекламный пост стоит почти миллион рублей.

Многие поклонники теледивы знают, что у нее есть младшая сестра по имени Анна, которая старается не отставать от своей успешной родственницы, но активно развивается в сфере бизнеса и предпринимательства.

Бузова-младшая является совладелицей магазина бижутерии, владелицей собственного обувного бренда, а также руководить частью сети модных бутиков.

Младшая сестра Ольги Бузовой занимается продажей сельхозтехники


А буквально несколько дней назад стало известно о том, что на Анну оформлено аж 18 видов деятельности ИП. При этом, одно из направлений деятельности девушки – продажа сельхозтехники.

Узнав об этом, пользователи Сети засомневались, что такая хрупкая девушка разбирается в продажах техники, поэтому считают, что некоторыми направлениями занимается ее возлюбленный, в том числе и сельхозтехникой.

 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Ирина Харчилава Сегодня, 18:40
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