Младшая сестра Ольги Бузовой занимается продажей сельхозтехники

Так, к примеру, на официальную страницу в «Инстаграме» на девушку подписано 14 миллионов человек, поэтому один рекламный пост стоит почти миллион рублей.Многие поклонники теледивы знают, что у нее есть младшая сестра по имени Анна, которая старается не отставать от своей успешной родственницы, но активно развивается в сфере бизнеса и предпринимательства.Бузова-младшая является совладелицей магазина бижутерии, владелицей собственного обувного бренда, а также руководить частью сети модных бутиков.А буквально несколько дней назад стало известно о том, что на Анну оформлено аж 18 видов деятельности ИП. При этом, одно из направлений деятельности девушки – продажа сельхозтехники.Узнав об этом, пользователи Сети засомневались, что такая хрупкая девушка разбирается в продажах техники, поэтому считают, что некоторыми направлениями занимается ее возлюбленный, в том числе и сельхозтехникой.