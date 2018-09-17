Ольга Рапунцель решила продавать детскую одежду в интернете

Сейчас девушка вместе со своей дочерью и мужем Дмитрием Дмитренко живет в периметре реалити-шоу, показывая зрителям все тонкости семейной жизни.Среди фанатов телестройки много есть тех, кто считает, что Оля ведет себя неправильно по отношению к своей семье: младшей сестре Алене Савкиной, которая совсем скоро тоже родит, а также Татьяне Владимировне – своей родной матери. Однако назвать ее плохой мамой нельзя, ведь та действительно практически все время находиться с ребенком.А на днях стало известно, что Рапунцель собралась подрабатывать, находясь в декрете. Она считает, что заслужила репутацию хорошей мамы, а потому зрители ей доверяют и прислушиваются к ее советам. В частности, девушка решила продавать детскую одежду в интернете.Стоит отметить, что супруга Дмитрия Дмитренко взялась за перспективное направление и может зарабатывать хорошие гонорары при наличии покупателей, однако, чтоб они были, участнице необходимо больше пиариться в социальных сетях, а также использовать в качестве модели свою дочь Василису, дабы товар расходился как можно быстрее.