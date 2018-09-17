АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
"Не впечатлили": 50% покупателей не хотят новые iPhone
EUR 79.95 USD 68.28
Курс валют на 15.09.2018

Ольга Рапунцель решила продавать детскую одежду в интернете

Многие поклонники телепроекта «Дом-2» знают, что 1 апреля текущего года популярная участница Ольга Рапунцель впервые стала мамой, родив замечательную малышку, которой дала имя Василиса.

Сейчас девушка вместе со своей дочерью и мужем Дмитрием Дмитренко живет в периметре реалити-шоу, показывая зрителям все тонкости семейной жизни.

Ольга Рапунцель решила продавать детскую одежду в интернете


Среди фанатов телестройки много есть тех, кто считает, что Оля ведет себя неправильно по отношению к своей семье: младшей сестре Алене Савкиной, которая совсем скоро тоже родит, а также Татьяне Владимировне – своей родной матери. Однако назвать ее плохой мамой нельзя, ведь та действительно практически все время находиться с ребенком.

А на днях стало известно, что Рапунцель собралась подрабатывать, находясь в декрете. Она считает, что заслужила репутацию хорошей мамы, а потому зрители ей доверяют и прислушиваются к ее советам. В частности, девушка решила продавать детскую одежду в интернете.

Стоит отметить, что супруга Дмитрия Дмитренко взялась за перспективное направление и может зарабатывать хорошие гонорары при наличии покупателей, однако, чтоб они были, участнице необходимо больше пиариться в социальных сетях, а также использовать в качестве модели свою дочь Василису, дабы товар расходился как можно быстрее.

 
Добавить в мои источники Я.Нов
Культура / ШоуБиз
Добавил: Ирина Харчилава Сегодня, 18:08
Новости партнеров
Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Samsung к выпуску готовит смартфон Galaxy Xcover
Арай Чобанян решил увеличить губы
Учёные: Промахи памяти способны нанести ущерб
На ранке России появился новый седан Geely
Пиар-директор Ольги Бузовой рассказал правду о её
Ученые обвинили планету Нибиру в разрушении
В Санкт-Петербурге на женщину с 8-го этажа упало
Apple: Новые iPhone не будут гнуться и царапаться
Валерия: Обман и измену Иосифу Пригожину не прощу
В Сети появилось первое фото жены Гогена Солнцева
Молодая любовница Ивана Краско собирается
Бруклин Бекхэм выложил фото своей мамы Виктории
Младшая сестра Ольги Бузовой занимается продажей
В Сети показали живые фото смартфона Xiaomi Redmi
В России начались продажи нового
Ярославу Бойко приписывают отцовство пятого
Ольга Рапунцель решила продавать детскую одежду в
Ольга Бузова впервые побывала в Ереване и теперь
OnePlus выпустит современный смарт-телевизор
Ученые обнаружили в долине Гипанис на Марсе следы
В России стартуют продажи обновленного
Работник фитнес-клуба заявил, что Дмитрий Тарасов
СМИ: Николай Носков находится в тяжелом состоянии
Blackview готовит к продажам сверхзащищенный
Эксперты нашли на голове древней статуи майя
Под Санкт-Петербургом подросток обнаружил останки
«Девочка-сюрприз»: Марина Федункив составила
Xiaomi опубликовала изображения защитного стекла
В Совфеде отреагировали на указ Петра Порошенко
Элина Камирен восхитила пользователей Сети своей
Просмотреть все новости