ДТП: В Башкирии при столкновении двух машин пострадал ребёнок

В субботу произошло ужасное дорожно-транспортное происшествие в центре Сибая на перекрёстке улиц Крупской и 40 лет Октября. При столкновении из машины вылетел на обочину дороги ребёнок, к счастью он остался жив, его на реанимобиле в экстренном порядке госпитализировали в больницу.По словам очевидцев, авария произошла по вине женщины, которая сидела за рулём «Рено» серебристого цвета. Автоледи не уступала дорогу другой иномарке, которая по всей видимости мчалась, превышая скорость. Теперь причины дорожно-транспортного происшествия выясняют сотрудники ГИБДД.