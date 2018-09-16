ДТП: В Башкирии при столкновении двух машин пострадал ребёнок
В Башкирии 15 сентября произошло жуткое ДТП, в котором на высокой скорости столкнулись две легковых машины, при этом пострадал ребёнок. Об аварии стало известно от очевидцев в социальных сетях.
В субботу произошло ужасное дорожно-транспортное происшествие в центре Сибая на перекрёстке улиц Крупской и 40 лет Октября. При столкновении из машины вылетел на обочину дороги ребёнок, к счастью он остался жив, его на реанимобиле в экстренном порядке госпитализировали в больницу.
По словам очевидцев, авария произошла по вине женщины, которая сидела за рулём «Рено» серебристого цвета. Автоледи не уступала дорогу другой иномарке, которая по всей видимости мчалась, превышая скорость. Теперь причины дорожно-транспортного происшествия выясняют сотрудники ГИБДД.
В субботу произошло ужасное дорожно-транспортное происшествие в центре Сибая на перекрёстке улиц Крупской и 40 лет Октября. При столкновении из машины вылетел на обочину дороги ребёнок, к счастью он остался жив, его на реанимобиле в экстренном порядке госпитализировали в больницу.
По словам очевидцев, авария произошла по вине женщины, которая сидела за рулём «Рено» серебристого цвета. Автоледи не уступала дорогу другой иномарке, которая по всей видимости мчалась, превышая скорость. Теперь причины дорожно-транспортного происшествия выясняют сотрудники ГИБДД.
Происшествия
Добавил: Алина Сегодня, 17:06