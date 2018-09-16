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ДТП: В Башкирии при столкновении двух машин пострадал ребёнок

В Башкирии 15 сентября произошло жуткое ДТП, в котором на высокой скорости столкнулись две легковых машины, при этом пострадал ребёнок. Об аварии стало известно от очевидцев в социальных сетях.

ДТП: В Башкирии при столкновении двух машин пострадал ребёнок


В субботу произошло ужасное дорожно-транспортное происшествие в центре Сибая на перекрёстке улиц Крупской и 40 лет Октября. При столкновении из машины вылетел на обочину дороги ребёнок, к счастью он остался жив, его на реанимобиле в экстренном порядке госпитализировали в больницу.

По словам очевидцев, авария произошла по вине женщины, которая сидела за рулём «Рено» серебристого цвета. Автоледи не уступала дорогу другой иномарке, которая по всей видимости мчалась, превышая скорость. Теперь причины дорожно-транспортного происшествия выясняют сотрудники ГИБДД.

 
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Происшествия
Добавил: Алина Сегодня, 17:06
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