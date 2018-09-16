Во Франции заметили огромный НЛО в виде шара

Очевидец рассказал, что двигался по одной из французских междугородних трасс. При проезде через тоннель он заметил небольшой светящийся объект, начавший приближаться к нему. Позднее оказалось, что НЛО имеет огромные размеры, двигаясь на большой скорости. Мужчина попытался заснять объект, но на снимке появился только размытый след белого цвета.Уфологи также прокомментировали инцидент, назвав его странным, так как крупные НЛО редко опускаются слишком низко. Местные власти пока не воздерживаются от объяснений по поводу бездействия в отношении инородных объектов.