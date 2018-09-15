Звезда «Дома-2» Валерий Блюменкранц по-прежнему не признает «волшебства» с Марианой Петря

«У нас с Марианой нет никаких отношений. Немного пофлиртовали и все. Она девушка симпатичная: ножки, попа, фигура приятная. Вот я и обратил на нее внимание. В 8 утра пошли прогуляться по пляжу и оказались за камнями. Да, я ласкал ее, но волшебства не было», - продолжает заявлять Блюменкранц.

«По поводу моей ситуации... я честно в шоке.... в шоке, что так бывает. Мне не приятно, что я поверила... а ведь я уже пережила чувство развода 1,5 месяца назад... и как держалась первые дни... а сейчас все по новой, а все почему? А все потому, что я дура... дура, что поверила, дура, что наслушалась людей который каждый день мне твердили что нельзя терять семью. Я устала биться за право быть услышанной с человеком, который даже не хочет просто слушать, меня утомило..... В наших отношениях я заняла неправильную позицию - позволила ВСЕ взвалить на себя (этакая баба, которая и коня остановит и в избу горящую войдет...а после всего я должна ещё все проглотить?», - написала Тата Абрамсон (Блюменкранц) в личном микроблоге.

«..Нет, я не готова, совсем не готова. Я не думала, что меня предадут, я не думала, что мы с Бети для Валеры просто часть шоу.... я бы ещё многое терпела и тащила на себе, если бы была любима, обласкана, желанна и чувствовала восхищение, заботу и поддержку. А тут на моих глаза с ребёнком такое г.... я если честно когда первый раз увидела нарезку на шоу подумала, что у них петтинг... а теперь четко вижу, что они занимаются «волшебством». Ну как не стыдно? Ну как можно быть такой грязью??? Ну как? У меня не укладывается это в голове. И обидно что я вижу это своими глазами, одно дело просто знать...но видеть - это перебор. В любом случае во всем плохом есть и хорошее, но не относящееся к Валере!!!! Спасибо тебе за тепло и поддержку.... ты поймёшь, что это я о тебе Л», - продолжила участница скандально-известного реалити-шоу «Дом-2».

«У меня нет негатива к Валере. Просто я когда-то совершал похожие ошибки, и только после ухода супруги Ольги понял, что ее и семью мне никто не заменит. Валера тоже это когда-нибудь поймет, но может быть уже слишком поздно. Я не на стороне Таты, но поддерживаю ее в этой ситуации», - заявил Глеб Жемчугов.

Звезда прославленной телестройки «Дом-2» Валерий Блюменкранц по-прежнему не согласен с тем, что он совершил непоправимую ошибку, связавшись с участницей «Острова любви» Марианой Петря. 29-летний молодой человек заявляет, что он просто занимался петтингом с симпатичной молоденькой девушкой и ничего более. В петтинге, как оказалось, участник ничего предосудительного не видит.Валерий Блюменкранс продолжает объяснять телезрителям «Дома-2», что Мариана Петря является очень симпатичной девушкой, на которую невозможно не обратить внимание.По словам участника реалити-шоу «Дом-2», никаких отношений у него с брюнеткой не было, если только легкое заигрывание за камнями, где они совершенно случайно оказались вместе в восемь часов утра. Нужно сказать, что преданных поклонников прославленного телепроекта очень возмущает то, что Валерий ничего не видит плохого в своем поведении.Как бы там ни было, но телезрители «Дома-2» уже вовсю обсуждают в социальных сетях то, что Валерий Блюменкранц остался на Сейшельских островах и пытается дальше строить отношения, а вот Тата Абрамсон (еще законная супруга Блюменкранца) покинула «Остров любви» и улетела в Москву.Жену Валерия очень возмущает и в некоторой степени даже шокирует тот факт, что Блюменкранц занимался «волшебством» с Марьяной Петря в тот момент, когда она находилась буквально в нескольких метрах от места событий. По словам Таты Абрамсон, она просто-таки убеждена в том, что у ее супруга на самом деле была интимная связь с молоденькой брюнеткой.Несколько часов назад Тата опубликовала у себя на страничке в социальной сети Instagram пост, в котором призналась своим преданным поклонникам, что очень устала от того, что ей приходится каждый день биться за право быть услышанной человеком, который на самом деле не хочет ее даже просто послушать.Впрочем, оказалось, что не все телезрители телестройки так доверчивы, чтобы сразу начать выговаривать Валерия Блюменкранца за его «нехороший» поступок. Как выяснилось, некоторым преданным поклонникам «Дома-2» кажется, что звездное семейство Блюменкранцев-Абрамсон специально все это разыгрывает.Дело в том, что зрители просто-таки убеждены, что подобным сценарием парочка хочет выиграть квартиру в Москве в конкурсе «Человек года 2018». По мнению фанатов реалити, Тата и Валерий пытаются сделать так, чтобы блондинку все начали жалеть и голосовать за нее в конкурсе, где разыгрывается столичная недвижимость.К слову, на днях о ситуации в семействе Таты и Валерия Блюменкранц высказался бывший участник «Дома-2» Глеб Жемчугов. Мужчина довольно эмоционально отреагировал на новость о том, что 29-летний участник реалити изменил своей еще законной супруге.