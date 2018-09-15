Поклонники: Лера Кудрявцева не рожала сама, это сделала суррогатная мать
По мнению интернет-пользователей, актриса Лера Кудрявцева обманула общественность, воспользовавшись услугой суррогатной матери. Именно поэтому знаменитости удалось быстро и легко восстановить форму и вернуть былую стройность.
К примеру, на снимке в социальных сетях отсутствуют намеки на полноту после беременности, а первый снимок малышки, сделанный через 2 недели после рождения тоже удивил поклонников, ведь на вид ребёнку было около 2-3 месяцев.
В комментариях к публикации фанаты обвинили Кудрявцеву в использовании услуги суррогатной матери. Актриса же начала опровергать подобные сообщения, заявляя, что дочь она родила сама, и призвала общественность смириться с этим.
К примеру, на снимке в социальных сетях отсутствуют намеки на полноту после беременности, а первый снимок малышки, сделанный через 2 недели после рождения тоже удивил поклонников, ведь на вид ребёнку было около 2-3 месяцев.
В комментариях к публикации фанаты обвинили Кудрявцеву в использовании услуги суррогатной матери. Актриса же начала опровергать подобные сообщения, заявляя, что дочь она родила сама, и призвала общественность смириться с этим.
ШоуБиз
Добавил: Русанов Руслан Сегодня, 18:03