Компания Google показала новые смартфоны Pixel 3 и Pixel 3 XL на видео
Смартфоны крупнейшей поисковой компании Google планируют выпускать в Америке и Европе. Появление новых Pixel 3 и Pixel 3 XL ожидается 9 октября 2018 года, а пока можно насладиться первым тизером, который посвящён презентации новых гаджетов.
Поисковик Google создал страницу для новых моделей, где размещены фотографии на которых чётко видна цифра «3» и описаны три новые модели корпуса смартфона. Он выйдет в чёрном, белом и ментоловом цвете корпуса. Гаджет будет отличаться не только цветом, но и техническими параметрами.
По слухам новинка выйдет с процессором Snapdragon 845 и новой версией операционной системы Android. Интрига сохранится до самого выпуска представленной модели.
Есть информация о том, что Pixel 3 уже протестирован многими блогерами в социальных сетях. Они дали комментарии по поводу технических характеристик смартфона. В связи с этим лидеру, среди поисковых компаний, - Google нужно будет сильно постараться удивить своих поклонников новыми смартфонами Pixel 3 и Pixel 3 XL.
Поисковик Google создал страницу для новых моделей, где размещены фотографии на которых чётко видна цифра «3» и описаны три новые модели корпуса смартфона. Он выйдет в чёрном, белом и ментоловом цвете корпуса. Гаджет будет отличаться не только цветом, но и техническими параметрами.
По слухам новинка выйдет с процессором Snapdragon 845 и новой версией операционной системы Android. Интрига сохранится до самого выпуска представленной модели.
Есть информация о том, что Pixel 3 уже протестирован многими блогерами в социальных сетях. Они дали комментарии по поводу технических характеристик смартфона. В связи с этим лидеру, среди поисковых компаний, - Google нужно будет сильно постараться удивить своих поклонников новыми смартфонами Pixel 3 и Pixel 3 XL.
Технологии
Добавил: Печкурова Татьяна Сегодня, 17:21