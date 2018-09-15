АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Эксперты сравнили iPhone XR и iPhone 8
EUR 79.95 USD 68.28
Курс валют на 15.09.2018

Компания Google показала новые смартфоны Pixel 3 и Pixel 3 XL на видео

Смартфоны крупнейшей поисковой компании Google планируют выпускать в Америке и Европе. Появление новых Pixel 3 и Pixel 3 XL ожидается 9 октября 2018 года, а пока можно насладиться первым тизером, который посвящён презентации новых гаджетов.

Компания Google показала новые смартфоны Pixel 3 и Pixel 3 XL на видео


Поисковик Google создал страницу для новых моделей, где размещены фотографии на которых чётко видна цифра «3» и описаны три новые модели корпуса смартфона. Он выйдет в чёрном, белом и ментоловом цвете корпуса. Гаджет будет отличаться не только цветом, но и техническими параметрами.

По слухам новинка выйдет с процессором Snapdragon 845 и новой версией операционной системы Android. Интрига сохранится до самого выпуска представленной модели.

Есть информация о том, что Pixel 3 уже протестирован многими блогерами в социальных сетях. Они дали комментарии по поводу технических характеристик смартфона. В связи с этим лидеру, среди поисковых компаний, - Google нужно будет сильно постараться удивить своих поклонников новыми смартфонами Pixel 3 и Pixel 3 XL.

 
Добавить в мои источники Я.Нов
Технологии
Добавил: Печкурова Татьяна Сегодня, 17:21
Новости партнеров
Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Компания Google показала новые смартфоны Pixel 3
У прилетевшего в Астану пассажирского самолета
Анастасия Волочкова похвасталась новым кольцом с
Ford Fiesta ST показал максимальную скорость на
«Апокалипсис неизбежен»: В США набирает
В Омске мужчина погиб после падения с 16 этажа
Экс-участница «Дома-2» Рита Керн показала, как
Дмитрий Губерниев рассказал о своей крепкой
В Сеть попали первые изображения Mercedes-Benz
Экс-участница «Дома-2» Элла Суханова жестко
В Подмосковье обнаружен труп неизвестного мужчины
Экс-военный секретного подразделения США
Экс-участница «Дома-2» Виктория Боня опубликовала
Названа цена ремонта iPhone XS и XS Max
Ученые разработали новый мощный метод для
Экс-участница «Дома-2» Дарья Друзьяк искала
Ханна показала стройную фигуру через 11 дней
Белый Xiaomi Mi 8 с 8 ГБ памяти поступил в продажу
Ученые: В прыжках из воды гигантская акула
Виктор Дробыш снова дал едкий комментарий в адрес
Планшет Xiaomi Mi Pad 4 получил MIUI 10 с
Соцсеть «ВКонтакте» провела масштабное обновление
Состоялась премьера музыкального проекта
Эксперты: Авто с пробегом начали активно дешеветь
Центробанк оценил вклад повышения пенсионного
Пользователи Instagram затравили Ксению Собчак за
Евгения Феофилактова хочет отдать своего
Поклонники экс-участника «Дома-2» Гогена Солнцева
Эксперты: IPhone XS является самым мощным
Ученые назвали понижающие риск ранней смерти
Просмотреть все новости