Ученые: Стерильная чистота представляет угрозу для детей
Ученые рассказали, какую угрозу для детей представляет стерильная чистота. Специалисты уверены, что попытка родителей максимально защитить своих наследников от микробов грозит ребенку повышенным риском развития рака крови.
В рамках исследования научные сотрудники провели анализ множества различных работ, которые проводились в течение 30-летнего периода. Как оказалось, существует несколько ключевых факторов, которые провоцируют развитие лейкемии у детей. Одним из них выступает мутация генов, что делает организм малыша более подверженным раку крови. Опухолевый процесс может запускать отдельные виды инфекций. Происходит это в случае, если на протяжении 1-го года жизни ребенка оберегают от любых микробов, а это мешает иммунной системе самостоятельно противостоять угрозе.
По мнению ученых, привычка держать ребенка в стерильной чистоте может являться не менее опасной, чем генетический фактор.
В рамках исследования научные сотрудники провели анализ множества различных работ, которые проводились в течение 30-летнего периода. Как оказалось, существует несколько ключевых факторов, которые провоцируют развитие лейкемии у детей. Одним из них выступает мутация генов, что делает организм малыша более подверженным раку крови. Опухолевый процесс может запускать отдельные виды инфекций. Происходит это в случае, если на протяжении 1-го года жизни ребенка оберегают от любых микробов, а это мешает иммунной системе самостоятельно противостоять угрозе.
По мнению ученых, привычка держать ребенка в стерильной чистоте может являться не менее опасной, чем генетический фактор.
Наука
Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 00:01