Ученые: Стерильная чистота представляет угрозу для детей

В рамках исследования научные сотрудники провели анализ множества различных работ, которые проводились в течение 30-летнего периода. Как оказалось, существует несколько ключевых факторов, которые провоцируют развитие лейкемии у детей. Одним из них выступает мутация генов, что делает организм малыша более подверженным раку крови. Опухолевый процесс может запускать отдельные виды инфекций. Происходит это в случае, если на протяжении 1-го года жизни ребенка оберегают от любых микробов, а это мешает иммунной системе самостоятельно противостоять угрозе.По мнению ученых, привычка держать ребенка в стерильной чистоте может являться не менее опасной, чем генетический фактор.