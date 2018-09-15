Фанаты сравнили певицу Глюкозу с фарфоровой куклой

Не так давно певица Наталья Чистякова-Ионова, более известная под сценическим псевдонимом Глюкоза, стала участницей новой фотосессии. Артистка примерила на себя пикантный образ. Перед взором общественности звезда предстала в нижнем белье, демонстрируя подтянутое тело на фоне кухонной мебели. Знаменитость поинтересовалась у подписчиков какой из снимков им пришелся по душе больше. Поклонники не заставили себя ждать с комментариями, большинство которых было посвящено фигуре кумира. Несмотря на то, что 32-летняя певица является матерью двух детей, ее фигура на самом деле впечатляет. Не обошлось и без тех, кто успел назвать Глюкозу фарфоровой куклой на витрине.Но тем не менее, новая публикация знаменитости набрала свыше 58 тысяч одобрительных отметок за малый промежуток времени.