Фанаты сравнили певицу Глюкозу с фарфоровой куклой
На днях российская исполнительница Глюкоза разместила в сети Instagram новые снимки, на которых она изображена в нижнем белье. Подписчики звезды уже успели обсудить ее свежие публикации. Некоторые сравнили артистку с фарфоровой куклой на витрине.
Не так давно певица Наталья Чистякова-Ионова, более известная под сценическим псевдонимом Глюкоза, стала участницей новой фотосессии. Артистка примерила на себя пикантный образ. Перед взором общественности звезда предстала в нижнем белье, демонстрируя подтянутое тело на фоне кухонной мебели. Знаменитость поинтересовалась у подписчиков какой из снимков им пришелся по душе больше. Поклонники не заставили себя ждать с комментариями, большинство которых было посвящено фигуре кумира. Несмотря на то, что 32-летняя певица является матерью двух детей, ее фигура на самом деле впечатляет. Не обошлось и без тех, кто успел назвать Глюкозу фарфоровой куклой на витрине.
Но тем не менее, новая публикация знаменитости набрала свыше 58 тысяч одобрительных отметок за малый промежуток времени.
Не так давно певица Наталья Чистякова-Ионова, более известная под сценическим псевдонимом Глюкоза, стала участницей новой фотосессии. Артистка примерила на себя пикантный образ. Перед взором общественности звезда предстала в нижнем белье, демонстрируя подтянутое тело на фоне кухонной мебели. Знаменитость поинтересовалась у подписчиков какой из снимков им пришелся по душе больше. Поклонники не заставили себя ждать с комментариями, большинство которых было посвящено фигуре кумира. Несмотря на то, что 32-летняя певица является матерью двух детей, ее фигура на самом деле впечатляет. Не обошлось и без тех, кто успел назвать Глюкозу фарфоровой куклой на витрине.
Но тем не менее, новая публикация знаменитости набрала свыше 58 тысяч одобрительных отметок за малый промежуток времени.
ШоуБиз
Добавил: Берсенёва Ирина Сегодня, 11:00