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Фанаты сравнили певицу Глюкозу с фарфоровой куклой

На днях российская исполнительница Глюкоза разместила в сети Instagram новые снимки, на которых она изображена в нижнем белье. Подписчики звезды уже успели обсудить ее свежие публикации. Некоторые сравнили артистку с фарфоровой куклой на витрине.

Фанаты сравнили певицу Глюкозу с фарфоровой куклой


Не так давно певица Наталья Чистякова-Ионова, более известная под сценическим псевдонимом Глюкоза, стала участницей новой фотосессии. Артистка примерила на себя пикантный образ. Перед взором общественности звезда предстала в нижнем белье, демонстрируя подтянутое тело на фоне кухонной мебели. Знаменитость поинтересовалась у подписчиков какой из снимков им пришелся по душе больше. Поклонники не заставили себя ждать с комментариями, большинство которых было посвящено фигуре кумира. Несмотря на то, что 32-летняя певица является матерью двух детей, ее фигура на самом деле впечатляет. Не обошлось и без тех, кто успел назвать Глюкозу фарфоровой куклой на витрине.

Но тем не менее, новая публикация знаменитости набрала свыше 58 тысяч одобрительных отметок за малый промежуток времени.

 
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ШоуБиз
Добавил: Берсенёва Ирина Сегодня, 11:00
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