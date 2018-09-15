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Американские ученые запустили геномный «Ноев ковчег»

Американские специалисты запустили новый проект «Ноев ковчег». Ученые намерены собрать коллекцию из генетических образцов 66 000 видов позвоночных. О начале масштабной работы было объявлено на презентации международного проекта «Геномы позвоночных» на ежегодной конференции в Нью-Йорке.

Американские ученые запустили геномный «Ноев ковчег»


Основой для масштабного проекта стала работа биологов США, которые еще в 2009 году разработали план Genome 10K, намереваясь собрать 10 000 геномов. В скором времени к группе специалистов присоединились другие энтузиасты, чтобы совместными усилиями прийти к поставленной цели.

В рамках реализации проекта «Ноев ковчег» эксперты рассчитывают найти причины вымирания видов, а также подробно изучить случаи близкородственных скрещиваний и мутаций.

 
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Наука
Добавил: Берсенёва Ирина Сегодня, 09:16
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