Американские ученые запустили геномный «Ноев ковчег»

Основой для масштабного проекта стала работа биологов США, которые еще в 2009 году разработали план Genome 10K, намереваясь собрать 10 000 геномов. В скором времени к группе специалистов присоединились другие энтузиасты, чтобы совместными усилиями прийти к поставленной цели.В рамках реализации проекта «Ноев ковчег» эксперты рассчитывают найти причины вымирания видов, а также подробно изучить случаи близкородственных скрещиваний и мутаций.