«Гениально!»: 10-летняя дочь Алсу исполнила собственную песню о любви

«Зачастую родители склонны преувеличивать достоинства своих детей, видя во всём гениальность, но на этот раз, думаю, так и есть», – поделилась с поклонниками своим мнением Алсу. Фолловеры в комментариях поддержали артистку, отметив: то, что запечатлено на ролике, действительно гениально.

Кому посвятила Микелла музкомпозицию, остаётся загадкой. Возможно, любимой маме, а, может, место в её сердечке уже занял кто-то из сверстников. Как бы там ни было, песня на самом деле замечательная, как и голос 10-летней дочери Алсу.