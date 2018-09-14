«Гениально!»: 10-летняя дочь Алсу исполнила собственную песню о любви
Певица Алсу поделилась с Instagram-аудиторией видеозаписью, на кадрах которой её 10-летняя дочь Микелла на английском языке исполняет собственную песню о любви. Девочка спела о том, как ей хорошо рядом с любимым человеком.
Кому посвятила Микелла музкомпозицию, остаётся загадкой. Возможно, любимой маме, а, может, место в её сердечке уже занял кто-то из сверстников. Как бы там ни было, песня на самом деле замечательная, как и голос 10-летней дочери Алсу.
Кому посвятила Микелла музкомпозицию, остаётся загадкой. Возможно, любимой маме, а, может, место в её сердечке уже занял кто-то из сверстников. Как бы там ни было, песня на самом деле замечательная, как и голос 10-летней дочери Алсу.
«Зачастую родители склонны преувеличивать достоинства своих детей, видя во всём гениальность, но на этот раз, думаю, так и есть», – поделилась с поклонниками своим мнением Алсу. Фолловеры в комментариях поддержали артистку, отметив: то, что запечатлено на ролике, действительно гениально.
ШоуБиз
Добавил: Воробьева Алина Вчера, 23:45