Ученые: Даже безопасный пластик грозит бесплодием и раком
Безопасный пластик угрожает раком и бесплодием. Как показало исследование, химвещества, пришедшие на замену бисфенолу-А, всё же несут угрозу для здоровья.
За последние 20 лет наука получила достаточно убедительные доказательства того, что изделия из пластика небезопасны для здоровья. Достаточно часто они содержат бисфенол-А, который приводит к нарушениям в работе гормональной системы. Доказано, что он может вызывать фертильность и есть шанс увеличения риска появления опухолей. Соединение бисфенол-А активно применялось в детских игрушках, медприборах и упаковках для продовольствия. После получения новой информации данный компонент начали массово исключать из производственной цепочки.
Этот запрет принудил производителей пластиковых изделий найти замену, которой стал бисфенол-S. При этом заменитель оказался столь же опасным. Патриция Хант из Университета Case Western Reserve заявила, что потребители обязаны руководствоваться единым правилом: не имеет значения, какие именно химикаты заявлены на упаковке. Все пластиковые продукты, у которых есть признаки физических повреждений либо те, что выглядят просто старыми нельзя считать безопасными.
За последние 20 лет наука получила достаточно убедительные доказательства того, что изделия из пластика небезопасны для здоровья. Достаточно часто они содержат бисфенол-А, который приводит к нарушениям в работе гормональной системы. Доказано, что он может вызывать фертильность и есть шанс увеличения риска появления опухолей. Соединение бисфенол-А активно применялось в детских игрушках, медприборах и упаковках для продовольствия. После получения новой информации данный компонент начали массово исключать из производственной цепочки.
Этот запрет принудил производителей пластиковых изделий найти замену, которой стал бисфенол-S. При этом заменитель оказался столь же опасным. Патриция Хант из Университета Case Western Reserve заявила, что потребители обязаны руководствоваться единым правилом: не имеет значения, какие именно химикаты заявлены на упаковке. Все пластиковые продукты, у которых есть признаки физических повреждений либо те, что выглядят просто старыми нельзя считать безопасными.
Наука
Добавил: Валерий Астафьев Сегодня, 17:50