Ученые: Даже безопасный пластик грозит бесплодием и раком

За последние 20 лет наука получила достаточно убедительные доказательства того, что изделия из пластика небезопасны для здоровья. Достаточно часто они содержат бисфенол-А, который приводит к нарушениям в работе гормональной системы. Доказано, что он может вызывать фертильность и есть шанс увеличения риска появления опухолей. Соединение бисфенол-А активно применялось в детских игрушках, медприборах и упаковках для продовольствия. После получения новой информации данный компонент начали массово исключать из производственной цепочки.Этот запрет принудил производителей пластиковых изделий найти замену, которой стал бисфенол-S. При этом заменитель оказался столь же опасным. Патриция Хант из Университета Case Western Reserve заявила, что потребители обязаны руководствоваться единым правилом: не имеет значения, какие именно химикаты заявлены на упаковке. Все пластиковые продукты, у которых есть признаки физических повреждений либо те, что выглядят просто старыми нельзя считать безопасными.