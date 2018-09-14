Джамшут из ситкома «Наша Раша» Валерий Магдьяш лишился квартиры и денег
Исполнитель роли Джамшута из ситкома «Наша Раша» первый раз сообщил журналистам о собственной беде. Актер Валерий Магдьяш после закрытия популярного лишился сбережений и квартиры.
«Я достаточно хорошо жил в Москве, у меня имелась однокомнатная квартира. В какой-то момент получил роль молчаливого Джамшута, который полностью перевернул и наполнил мою жизнь. Тогда я был очень доволен. За каждый съемочный день получал $1 тысячу. Работал в рамках проекта год. Как-то решил собрать сбережения, продать свою квартиру. Взял все вещи в баул, отправился в банк, чтобы разместить средства в ячейке, а затем приобрести себе 2-комнатную квартиру побольше», - рассказал Валерий Магдьяш в студии проекта «Прямой эфир».
По итогу «похода» артист попал в больницу. При этом он лишился денег и документов. Предположительно, его ограбили по дороге и нанесли сильные телесные повреждения. Актер признался, что никому об этом не говорил, однако теперь готов сообщить на всю страну. Он отправился на Каменводы и оказался на вокзале. К нему в это время подходили охранники и работники полиции, приносили бутерброды и поили горячим чаем. В какой-то момент его увидела прохожая, сделал фотографию, после чего показала в Москве. Знакомые сообщили, что ей попался знаменитый артист.
Женщина решила помочь актёру и пригласила жить в Анапу. Сейчас Валерий Магдьяш живет у нее в частном домостроении. В благодарность за спасение он сделал ей большой ремонт.
«Я достаточно хорошо жил в Москве, у меня имелась однокомнатная квартира. В какой-то момент получил роль молчаливого Джамшута, который полностью перевернул и наполнил мою жизнь. Тогда я был очень доволен. За каждый съемочный день получал $1 тысячу. Работал в рамках проекта год. Как-то решил собрать сбережения, продать свою квартиру. Взял все вещи в баул, отправился в банк, чтобы разместить средства в ячейке, а затем приобрести себе 2-комнатную квартиру побольше», - рассказал Валерий Магдьяш в студии проекта «Прямой эфир».
По итогу «похода» артист попал в больницу. При этом он лишился денег и документов. Предположительно, его ограбили по дороге и нанесли сильные телесные повреждения. Актер признался, что никому об этом не говорил, однако теперь готов сообщить на всю страну. Он отправился на Каменводы и оказался на вокзале. К нему в это время подходили охранники и работники полиции, приносили бутерброды и поили горячим чаем. В какой-то момент его увидела прохожая, сделал фотографию, после чего показала в Москве. Знакомые сообщили, что ей попался знаменитый артист.
Женщина решила помочь актёру и пригласила жить в Анапу. Сейчас Валерий Магдьяш живет у нее в частном домостроении. В благодарность за спасение он сделал ей большой ремонт.
ШоуБиз
Добавил: Валерий Астафьев Сегодня, 17:34