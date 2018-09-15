YouTube запустил функцию родительского контроля

В сообщении от пресс-службы Google говорится, что теперь родители во всем мире смогут сами выбирать видеоролики и каналы для своих наследников в приложении на устройствах Android. Уже в скором времени функция родительского контроля появится и на iOS. Остановить выбор на видео, канале или коллекции каналов можно с помощью кнопки "+". Для активации новой функции необходимо открыть настройки и перейти в профиль ребёнка, а после установить расширение од названием «Только одобренный контент».Многие пользователи Сети уже успели оценить новую функцию и оставили свои положительные отзывы.