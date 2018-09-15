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YouTube запустил функцию родительского контроля

В приложении «YouTube Детям» появилась новая функция родительского контроля‍. Она позволяет ограничить контент, с которым знакомиться ребёнок.

YouTube запустил функцию родительского контроля


В сообщении от пресс-службы Google говорится, что теперь родители во всем мире смогут сами выбирать видеоролики и каналы для своих наследников в приложении на устройствах Android. Уже в скором времени функция родительского контроля появится и на iOS. Остановить выбор на видео, канале или коллекции каналов можно с помощью кнопки "+". Для активации новой функции необходимо открыть настройки и перейти в профиль ребёнка, а после установить расширение од названием «Только одобренный контент».

Многие пользователи Сети уже успели оценить новую функцию и оставили свои положительные отзывы.

 
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Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 01:31
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