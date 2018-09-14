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Эксперты: Toyota Rush и Mitsubishi Xpander поразили покупателей качеством и бюджетной ценой

Стали известны причины большого спроса на модели Mitsubishi Xpander и Toyota Rush. По итогам минувшего года на рынке они стали бестселлерами в азиатских странах.

Эксперты: Toyota Rush и Mitsubishi Xpander поразили покупателей качеством и бюджетной ценой


За последние годы сегмент малогабаритных семейных компактвэнов достаточно динамично развивается в Таиланде, Филиппинах, Индонезии. Обычно подобного типа авто отличается 3-рядным салоном, защитным обвесом и большим клиренсом. При этом появлением яркого дизайна, качественная комплектация аппаратной части и относительно низкая стоимость при сравнении с кроссовером названы рецептом бестселлера.

Для соответствия интересам потребителей Toyota оказалась вынуждена радикально поменять Rush нового поколения. При этом из компактного паркетника модель превратили в заднеприводный 7-местный кросс-вэн. Размеры модели существенно увеличились. Длина стала составлять 4,435 метра, а межосевое расстояние – 2,685 метра. Компания Mitsubishi изначально создавала Xpander в качестве внедорожного компактвэна. Конструкторы взяли в расчет требования покупателей автомобилей подобного класса, придав новинке достаточно агрессивный дизайн.

Под капотом автомбилей разместили атмосферные двигатели на 1,5 литра производительностью 105 «лошадок» для Toyota и 120 л.с. – для Mitsubishi. Предлагается использовать механическую трансмиссию на 5 ступеней либо 4-диапазонный «автомат». Полным приводом модели комплектоваться не будут. Список оснащения продуктов оказался сопоставим: EBD, ABS, система устойчивости на курсе, кондиционер, система мультимедиа с сенсорным дисплеем, кнопка пуска двигателя, парктроник.

Стоимость начальной модификации Rush для Индонезии начинается с отметки в 1,1 млн рублей. Для стартовой комплектации Mitsubishi Xpander заявлена цена в 900 тысяч рублей.

 
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Добавил: Валерий Астафьев Сегодня, 22:31
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