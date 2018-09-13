Звезды «Дома-2» Тата и Валерий Блюменкранц подрались накануне развода

«Ты можешь поговорить со мной, объяснить, почему ты ведешь себя так нагло и мерзко? Что я тебе такого плохого в жизни сделала, что ты готов наплевать на меня и ребенка? Пока мы с тобой не поговорим, я тебе не дам уйти», - заявила Тата Валерию Блюменкранц.

«Я в шоке! Как же можно так обращаться с женщиной, которая родила тебе ребенка? Не могу просто поверить своим глазам!!! Валерий, как же Вам не стыдно? Вы же такой взрослый мужчина! Я всегда ставила Вашу семью в пример! Вас ставила в пример! Как же вы меня разочаровали! Все-таки не зря в социальных сетях поговаривали о том, что вы используете Тату в своих интересах! Обидно очень за маленькое чудо, которое теперь останется без полноценной семьи...» - написала одна из поклонниц телепроекта «Дом-2» в Сети.

«Да, я действительно знаю этого Александра. Однако наше общение ограничивается решением каких-то повседневных вопросов. Я могу, например, спросить у него про прохождение технического осмотра машины, так как сама в этом не разбираюсь. Но отношения - точно нет. Прошу, пожелайте мне мужчину получше, чем этот Александр», - подчеркнула Тата Блюменкранц.

«Я видел Тату в ресторане с другим мужчиной! У нее явно уже появился новый возлюбленный, поэтому блондинка и так настаивает на разводе!!!», «Как мне обидно за Валерия! Видно же, что он хотел сохранить семью! Несмотря на все то, что он говорил, он еще любит Тату! Если бы Тата на самом деле бы хотела сохранить семью, она бы ее сохранила!», « Придет время и Тата поймет, что именно она виновата в том, что ее семья разрушилась! В этой ситуации мне жалко только маленькую Бетти, которая не заслужила воспитываться в неполноценной семье! Все равно родного отца никто не сможет заменить!!!» - продолжают активно писать телезрители реалити-шоу «Дом-2» в социальных сетях.

Ни для кого из преданных поклонников прославленной телестройки «Дом-2» не является секретом то, что в начале текущего месяца звездное семейство Таты и Валерия Блюменкранц снова стали полноправными участниками телепроекта. Ранее парочка объявила преданным поклонникам, что намерены в ближайшее время развестись.По всей видимости, у Валерия и Таты было довольно много претензий, обвинений и требований друг к другу. На сегодняшний день одни из самых ярких и рейтинговых участников «Дома-2» находятся на Сейшельских островах. Парочка вернулась на реалити-шоу, как оказалось, не просто так. Совсем скоро на телестройке будут подведены результаты конкурса «Человек года 2018».Так как победитель конкурса «Человек года 2018» получает недвижимость в столице, по всей видимости, что звездное семейство Блюменкранц заинтересованы в победе и именно поэтому вернулись в Периметр.Тем не менее, на Сейшельских островах Валерий старается не общаться с еще законной супругой Татой. Мужчина то и дело обращает внимание на других участниц реалити-шоу «Остров любви».По словам участника скандального телепроекта, у него больше не осталось к жене каких-то чувств. В свою очередь блондинка каждый день настаивает на том, чтобы ее супруг съехал из ее вилы, так как она намерена окончательно расстаться с ним.Несколько часов назад в Сети появился видеоролик, на котором запечатлено, как Валерий поднимает руку на Тату.На ролике видно, как после именно этих слов Таты Валерий хватает свою супругу за горло и резко отталкивает в сторону. Конечно же, что молодая мамочка упала, однако быстро вскочила и прямо-таки набросилась на своего мужа с кулаками. По мнению огромнейшего количества преданных поклонников скандального реалити-шоу «Дом-2», участник всегда использовал блондинку ради собственного интереса и выгоды.Нужно сказать, что некоторые телезрители реалити-шоу считают, что у Таты на самом деле уже появился новый возлюбленный и именно поэтому она так настаивает на разводе. Поговаривают, что обворожительная блондинка встречается с 22-летним молодым человеком, которого зовут Александр. Тем не менее, участница «Дома-2» не опровергает и не подтверждает данную информацию.