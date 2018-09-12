Астрономы NASA запечатлели на видео большой НЛО над Землей

Космическим спутникам NASA удалось зафиксировать тот момент, кода рядом с Землёй возник неопознанный летающий объект. Уфологи обвинили представителей космического агентства в том, что они якобы скрывают информацию о существовании представителей инопланетной расы. Однако эксперты отрицают версии о пришельцах, ссылаясь на отсутствие каких-либо доказательств.В свою очередь уфологи уверяют, что астронавты NASA знали, где именно должен появиться НЛО, и установили камеры в нужном месте. Благодаря этому им удалось получить уникальные кадры быстро передвигающегося объекта неизвестного происхождения.