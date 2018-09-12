Астрономы NASA запечатлели на видео большой НЛО над Землей
Астрономы космического агентства NASA в Сети обнародовали короткий видеоролик, на котором запечатлён большой НЛО, пролетающий над Землёй. Уфологи уверены, что это корабль инопланетной цивилизации.
Космическим спутникам NASA удалось зафиксировать тот момент, кода рядом с Землёй возник неопознанный летающий объект. Уфологи обвинили представителей космического агентства в том, что они якобы скрывают информацию о существовании представителей инопланетной расы. Однако эксперты отрицают версии о пришельцах, ссылаясь на отсутствие каких-либо доказательств.
В свою очередь уфологи уверяют, что астронавты NASA знали, где именно должен появиться НЛО, и установили камеры в нужном месте. Благодаря этому им удалось получить уникальные кадры быстро передвигающегося объекта неизвестного происхождения.
Космическим спутникам NASA удалось зафиксировать тот момент, кода рядом с Землёй возник неопознанный летающий объект. Уфологи обвинили представителей космического агентства в том, что они якобы скрывают информацию о существовании представителей инопланетной расы. Однако эксперты отрицают версии о пришельцах, ссылаясь на отсутствие каких-либо доказательств.
В свою очередь уфологи уверяют, что астронавты NASA знали, где именно должен появиться НЛО, и установили камеры в нужном месте. Благодаря этому им удалось получить уникальные кадры быстро передвигающегося объекта неизвестного происхождения.
Наука
Добавил: Алина Сегодня, 16:20