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Астрономы NASA запечатлели на видео большой НЛО над Землей

Астрономы космического агентства NASA в Сети обнародовали короткий видеоролик, на котором запечатлён большой НЛО, пролетающий над Землёй. Уфологи уверены, что это корабль инопланетной цивилизации.

Астрономы NASA запечатлели на видео большой НЛО над Землей


Космическим спутникам NASA удалось зафиксировать тот момент, кода рядом с Землёй возник неопознанный летающий объект. Уфологи обвинили представителей космического агентства в том, что они якобы скрывают информацию о существовании представителей инопланетной расы. Однако эксперты отрицают версии о пришельцах, ссылаясь на отсутствие каких-либо доказательств.



В свою очередь уфологи уверяют, что астронавты NASA знали, где именно должен появиться НЛО, и установили камеры в нужном месте. Благодаря этому им удалось получить уникальные кадры быстро передвигающегося объекта неизвестного происхождения.

 
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Наука
Добавил: Алина Сегодня, 16:20
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