В Омской области в августе подорожали мясо, рыба и кофе

В частности, возросла стоимость на 2-3,2 процента на свинину и мясные полуфабрикаты, колбасу, сардельки и сосиски. Также возросла цена на рыбу (солёную, копчёную, мороженую, филе) и на натуральный кофе молотый и в зёрнах. К тому же в регионе в августе подорожало пшено на 10,3 процента, апельсины на 19 процентов, лимоны на 12,9 процента и бананы на 6,6 процента.При этом подешевели овощи – свёкла на 41,8 процента, помидоры на 26,3 процента, огурцы на 40,3 процента, капуста белокочанная на 21 процент, а также снизилась цена на морковь, чеснок, картофель, репчатый лук. Из фруктов подешевели яблоки, груши и виноград. Немного упала стоимость на молоко и молочные продукта, а также стали доступнее крупы.