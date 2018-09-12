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В Омской области в августе подорожали мясо, рыба и кофе

Согласно статистическим данным в Омской области в августе текущего года средний уровень цен на продукты повысился на 0,2 процента. Заметнее всего подорожало мясо, рыбные продукты и натуральный кофе.

В Омской области в августе подорожали мясо, рыба и кофе


В частности, возросла стоимость на 2-3,2 процента на свинину и мясные полуфабрикаты, колбасу, сардельки и сосиски. Также возросла цена на рыбу (солёную, копчёную, мороженую, филе) и на натуральный кофе молотый и в зёрнах. К тому же в регионе в августе подорожало пшено на 10,3 процента, апельсины на 19 процентов, лимоны на 12,9 процента и бананы на 6,6 процента.

При этом подешевели овощи – свёкла на 41,8 процента, помидоры на 26,3 процента, огурцы на 40,3 процента, капуста белокочанная на 21 процент, а также снизилась цена на морковь, чеснок, картофель, репчатый лук. Из фруктов подешевели яблоки, груши и виноград. Немного упала стоимость на молоко и молочные продукта, а также стали доступнее крупы.

 
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Экономика / Главные новости
Добавил: Алина Сегодня, 13:40
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