АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Apple готовит сюрпризы: Самые смелые предположения о новых iPhone
EUR 80.67 USD 69.87
Курс валют на 11.09.2018

Дыхание планеты: Ученые утверждают, что Земля является живым организмом

Советские ученые высказали предположение касательно того, что Земля может быть живым организмом. Теория авторства Макарова и Яницкого говорит о том, что Земля может буквально “дышать”.

Дыхание планеты: Ученые утверждают, что Земля является живым организмом


Согласно последним исследованием в области образования планет, многие ученые склоняются к тому, что это напоминает процесс формирования живого организма. В открытом космосе действуют свои законы, во многом отличные от Земли. Исходя из этой теории, ученые предположили, что и Голубая планета может быть живым организмом. На эти мысли ученых натолкнули некоторые места на территории земного шара, на которых периодически образовываются разломы коры. На первый взгляд, эти явления необъяснимы, однако беря во внимание данную теорию, можно предположить, что через такие разломы Земля в прямом смысле “дышит”.

Британские ученые утверждают, что такое дыхание может также быть неким сигналом, который Земля передает другим космическим телам. Некий космический аналог земного общения.

 
Добавить в мои источники Я.Нов
Наука
Добавил: Максим Бэр Сегодня, 17:15
Новости партнеров
Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
В России открыли предзаказ новой версии iPhone Xs
Установлены новые детали убийства пенсионерки в
Аналитики назвали «средний чек» потерь россиян от
Дыхание планеты: Ученые утверждают, что Земля
В Серпухове на лестничной клетке жилого дома
В Windows 10 Insider Preview можно синхронизации
Эксперт: США обеспечит безопасность для граждан
Вьетнамская девушка потеет кровью: тайна «агонии
Создан самый тяжелый электрокар в мире весом в 45
Многие звезды почтили память Иосифа Кобзона в
Приближается релиз смартфона LG V40 ThinQ
Максим Галкин, Эмин и другие звездные отцы
Эксперты составили список лучших транспортных
Ученые: Плиты с тайными знаками являются
Саша Черно набрала вес на Сейшелах, так как три
Vivo успешно протестировала 5G на смартфоне Vivo
Фильм «Собибор» о побеге советского офицера из
Фанаты уверены, что Егор Черкасов тоскует по
Шнуров рассказал, что думает о клипе Киркорова и
«Волноваться не стоит»: Дочь режиссера Никиты
По мнению зрителей «Дома-2», дружбе Татьяны
Ученые: Интернет повышает продуктивность
Леонтьев победил певмонию, выступление на "Новой
Ученые рассказали, чем отличаются реки Марса,
Супруги Блюменкранц устроили на Острове любви
Кемеровостат отметил снижение цен на
Ольга Ветер не переживает за сына, который уже
Звезда "Игры престолов" Софи Тернер намекнула на
Фанаты подозревают, что Ольгу Бузову снова предал
В Ярославской области произошло массовое ДТП,
Просмотреть все новости