Дыхание планеты: Ученые утверждают, что Земля является живым организмом

Согласно последним исследованием в области образования планет, многие ученые склоняются к тому, что это напоминает процесс формирования живого организма. В открытом космосе действуют свои законы, во многом отличные от Земли. Исходя из этой теории, ученые предположили, что и Голубая планета может быть живым организмом. На эти мысли ученых натолкнули некоторые места на территории земного шара, на которых периодически образовываются разломы коры. На первый взгляд, эти явления необъяснимы, однако беря во внимание данную теорию, можно предположить, что через такие разломы Земля в прямом смысле “дышит”.Британские ученые утверждают, что такое дыхание может также быть неким сигналом, который Земля передает другим космическим телам. Некий космический аналог земного общения.