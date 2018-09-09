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В США камера видеонаблюдения зафиксировала НЛО

Житель США, просматривая камеры видеонаблюдения, обнаружил в своём доме НЛО, который сканировал окружающую обстановку. Информацию предоставила организация MUFON, в которой занимаются расследованием случаев инопланетного характера.

В США камера видеонаблюдения зафиксировала НЛО


Неопознанный объект был зафиксирован в штате Флорида, где проживает очевидец. Все жители квартиры были напуганы тем, что в ней произошло. Некий блестящий предмет тщательно изучал столовую. Изначально мужчина подумал, что кто-то из родственников держит в руках зажжённые свечи, но потом НЛО начал передвигаться и летать по кухне, направляя луч на все поверхности. У жильцов создалось впечатление будто «шпион» что-то искал, при этом объект постоянно менял свой размер.



Также мужчина рассказал о том, что в последнее время ему стали снится странные сны, будто за ним кто-то должен прийти и забрать на другую планету для секретной работы. После этого житель Соединённых Штатов стал чувствовать себя больным и обратился к медикам, но они никаких отклонений в его здоровье не нашли.

 
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В мире
Добавил: Алина Сегодня, 18:40
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