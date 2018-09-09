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«Ждать скандала и скалки»: Сати Казанова и Стефано Тиоццо отпраздновали годовщину свадьбы

Седьмого сентября Сати Казанова и ее супруг Стефано Тиоццо отпраздновали первую годовщину свадьбы. Певица в своем микро блоге Instagram в честь знаменательной даты обнародовала пост.

«Ждать скандала и скалки»: Сати Казанова и Стефано Тиоццо отпраздновали годовщину свадьбы


Артистка поведала, что они долго обсуждали, какую дату им отмечать, так как играли свадьбу четыре раза. Однако приняли решение остановиться на первой - седьмого сентября. Между супругами до сих пор «притирка». Ранее Сати Казанова рассказывала, что в отличие от супруга, она не терпит когда в доме беспорядок, что является причиной их ссор. Однако знаменитость за год супружеской жизни научилась не быть настолько требовательной к любимому. В честь праздника начала совместной жизни звезда обнародовала в соцсети пародию на себя.

«Ждать скандала и скалки»: Сати Казанова и Стефано Тиоццо отпраздновали годовщину свадьбы


По словам певицы, ее муж пошутил, что на видео изображены реальные отношения в браке. Стефано Тиоццо считает, что неважно, женат ли человек на знаменитости или нет. Если он оставил носки в неположенном месте, стоит ждать скандала и скалки.

 
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ШоуБиз
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 18:13
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