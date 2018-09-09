Учёные: К Земле приближается "луч смерти"

Данное столкновение уникально тем, что его зафиксировали впервые в истории, при этом были обнаружены сразу гравитационные и электромагнитные волны, а также рентгеновские лучи, гамма-лучи, радиоволны и видимый свет. Грубо говоря, это был мощный фейерверк во Вселенной. Спустя какое-то время после слияния звёзд астрономы обнаружили область, которая испускала радиоизлучение, перемещаясь так быстро, что её сравнили со струёй плазмы. Именно этот «луч смерти» стремительно направляется к Земле.Опасность тонкой струи гамма-излучения заключается в том, что если она приблизится к Земле, то на планете будет уничтожено около 95 процентов живых существ. Учёные полагают, что именно по этой причине 250 миллионов лет назад случилось Массовое пермское вымирание.