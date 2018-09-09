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Учёные: К Земле приближается "луч смерти"

К Земле из глубокой Вселенной на большой скорости приближается «луч смерти». Астрономы при помощи радиотелескопа National Science Foundation обнаружили опасную струю гамма-излучения, которая возникла в результате слияния двух нейтронных звёзд.

Учёные: К Земле приближается "луч смерти"


Данное столкновение уникально тем, что его зафиксировали впервые в истории, при этом были обнаружены сразу гравитационные и электромагнитные волны, а также рентгеновские лучи, гамма-лучи, радиоволны и видимый свет. Грубо говоря, это был мощный фейерверк во Вселенной. Спустя какое-то время после слияния звёзд астрономы обнаружили область, которая испускала радиоизлучение, перемещаясь так быстро, что её сравнили со струёй плазмы. Именно этот «луч смерти» стремительно направляется к Земле.

Опасность тонкой струи гамма-излучения заключается в том, что если она приблизится к Земле, то на планете будет уничтожено около 95 процентов живых существ. Учёные полагают, что именно по этой причине 250 миллионов лет назад случилось Массовое пермское вымирание.

 
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Наука
Добавил: Алина Сегодня, 15:23
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