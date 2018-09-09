Учёные: К Земле приближается "луч смерти"
К Земле из глубокой Вселенной на большой скорости приближается «луч смерти». Астрономы при помощи радиотелескопа National Science Foundation обнаружили опасную струю гамма-излучения, которая возникла в результате слияния двух нейтронных звёзд.
Данное столкновение уникально тем, что его зафиксировали впервые в истории, при этом были обнаружены сразу гравитационные и электромагнитные волны, а также рентгеновские лучи, гамма-лучи, радиоволны и видимый свет. Грубо говоря, это был мощный фейерверк во Вселенной. Спустя какое-то время после слияния звёзд астрономы обнаружили область, которая испускала радиоизлучение, перемещаясь так быстро, что её сравнили со струёй плазмы. Именно этот «луч смерти» стремительно направляется к Земле.
Опасность тонкой струи гамма-излучения заключается в том, что если она приблизится к Земле, то на планете будет уничтожено около 95 процентов живых существ. Учёные полагают, что именно по этой причине 250 миллионов лет назад случилось Массовое пермское вымирание.
Данное столкновение уникально тем, что его зафиксировали впервые в истории, при этом были обнаружены сразу гравитационные и электромагнитные волны, а также рентгеновские лучи, гамма-лучи, радиоволны и видимый свет. Грубо говоря, это был мощный фейерверк во Вселенной. Спустя какое-то время после слияния звёзд астрономы обнаружили область, которая испускала радиоизлучение, перемещаясь так быстро, что её сравнили со струёй плазмы. Именно этот «луч смерти» стремительно направляется к Земле.
Опасность тонкой струи гамма-излучения заключается в том, что если она приблизится к Земле, то на планете будет уничтожено около 95 процентов живых существ. Учёные полагают, что именно по этой причине 250 миллионов лет назад случилось Массовое пермское вымирание.
Наука
Добавил: Алина Сегодня, 15:23