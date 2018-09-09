АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Составлен ТОП-5 лучших бюджетных автомобилей 2018 года
EUR 80.36 USD 69.03
Курс валют на 08.09.2018

NASA разместило в Сети 360-градусную панораму Марса во время пыльной бури

Пыльная буря на Марсе была зафиксирована в первый раз в июне 2018 года. Сейчас NASA опубликовало 360-градусную панораму Красно планеты во время этой бури.

NASA разместило в Сети 360-градусную панораму Марса во время пыльной бури


Пыльная буря возникла в Долине Настойчивости, но быстро распространилась на весь Марс. Благодаря использованию необходимых технологий удалось запечатлеть развитие этой стихии. Сейчас Curiosity расположен возле хребта Веры Рубин, где марсоходу удалось заснять панораму, демонстрирующую силу катаклизма. На фотографиях можно заметить область Стоер. Специалисты считают, что в данном районе расположены большие залежи минерала железа, которые образуются в воду.



В планах исследователей взятие нескольких образцов почвы в ближайшие недели. Ученые надеются, что они подтвердят их теорию. Через месяц космический аппарат отправится к горе Эолида. Специалисты считают, что возле нее есть запасы глины и сульфатных минералов.

 
Добавить в мои источники Я.Нов
Наука
Добавил: Макушина Валентина Вчера, 23:31
Новости партнеров
Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
В Нью-Йорке официально дебютировал внедорожник
Как стать богаче: Учёные назвали черту характера
NASA разместило в Сети 360-градусную панораму
"Совершенный сосуд": Мария Лиман показала
Новый смартфон Vivо X23 упадет в стоимости на 30
«Воспоминания»: Анастасия Волочкова под звуки
Компания Chery намерена вывести на рынок
"Маленькая Мона Лиза": Светлана Лобода показала
BMW официально показал версии X3 M и X4 M
Ученые рассказали об уникальный свойствах
«Нам 4 года»: Полина Гагарина отпраздновала
ОС Android устарела: Fuchsia заменит ее в 2024
''Согласна ''сменить пол'': Алла Пугачева
Анастасия Квитко показала фотографию в элегантном
Эксперты назвали продукты для повышения
Эксперты опубликовали 10 реальных причин отказа
Эксперты назвали ТОП самых ожидаемых премьер авто
Смартфон Xiaomi Redmi 6 Pro должен повторить
Медики: Сок сельдерея поможет в борьбе с
В Ростове обнаженный мужчина проехал в городском
"Уходи по-английски": Ани Лорак намекнула
Нюша показала снимок в бикини на 9-м месяце
Заболевший Валерий Леонтьев обратился к фанатам
BMW серии R получат новый двигатель на 1254
Оксана Федорова поздравила всех женщин с
В США камера видеонаблюдения зафиксировала НЛО
Эксперты назвали лучшие смартфоны на Android 2018
В Шекснинском районе найдено тело утонувшей
«Ждать скандала и скалки»: Сати Казанова и
В Рязани из окна выпал 2-летний ребёнок
Просмотреть все новости