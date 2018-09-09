NASA разместило в Сети 360-градусную панораму Марса во время пыльной бури
Пыльная буря на Марсе была зафиксирована в первый раз в июне 2018 года. Сейчас NASA опубликовало 360-градусную панораму Красно планеты во время этой бури.
Пыльная буря возникла в Долине Настойчивости, но быстро распространилась на весь Марс. Благодаря использованию необходимых технологий удалось запечатлеть развитие этой стихии. Сейчас Curiosity расположен возле хребта Веры Рубин, где марсоходу удалось заснять панораму, демонстрирующую силу катаклизма. На фотографиях можно заметить область Стоер. Специалисты считают, что в данном районе расположены большие залежи минерала железа, которые образуются в воду.
В планах исследователей взятие нескольких образцов почвы в ближайшие недели. Ученые надеются, что они подтвердят их теорию. Через месяц космический аппарат отправится к горе Эолида. Специалисты считают, что возле нее есть запасы глины и сульфатных минералов.
Пыльная буря возникла в Долине Настойчивости, но быстро распространилась на весь Марс. Благодаря использованию необходимых технологий удалось запечатлеть развитие этой стихии. Сейчас Curiosity расположен возле хребта Веры Рубин, где марсоходу удалось заснять панораму, демонстрирующую силу катаклизма. На фотографиях можно заметить область Стоер. Специалисты считают, что в данном районе расположены большие залежи минерала железа, которые образуются в воду.
В планах исследователей взятие нескольких образцов почвы в ближайшие недели. Ученые надеются, что они подтвердят их теорию. Через месяц космический аппарат отправится к горе Эолида. Специалисты считают, что возле нее есть запасы глины и сульфатных минералов.
Наука
Добавил: Макушина Валентина Вчера, 23:31