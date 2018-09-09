NASA разместило в Сети 360-градусную панораму Марса во время пыльной бури

Пыльная буря возникла в Долине Настойчивости, но быстро распространилась на весь Марс. Благодаря использованию необходимых технологий удалось запечатлеть развитие этой стихии. Сейчас Curiosity расположен возле хребта Веры Рубин, где марсоходу удалось заснять панораму, демонстрирующую силу катаклизма. На фотографиях можно заметить область Стоер. Специалисты считают, что в данном районе расположены большие залежи минерала железа, которые образуются в воду.В планах исследователей взятие нескольких образцов почвы в ближайшие недели. Ученые надеются, что они подтвердят их теорию. Через месяц космический аппарат отправится к горе Эолида. Специалисты считают, что возле нее есть запасы глины и сульфатных минералов.