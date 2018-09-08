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В ОНК одна из сестер Хачатурян признана невменяемой

В ОНК заявили, что одна из сестер Хачатурян, убивших собственного отца, признана невменяемой. В комиссии отметили, что девушка станет ожидать решения судебного органа касательно назначении для неё закрытого медучреждения в ФКУ СИЗО-2.

В ОНК одна из сестер Хачатурян признана невменяемой


«Хачатурян, которая вместе с сестрами убила собственного отца, много лет издевавшегося над ними, была признана невменяемой по итогам проведенной экспертизы», - отмечается в комиссии.

При этом не исключается, что сама обвиняемая не отдавала отчет собственным действиям. Возможно, что она находилась в соответствующем состоянии по причине длительных издевательств со стороны её отца. Официального подтверждения этих сведений нет.

 
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Добавил: Валерий Астафьев Сегодня, 18:42
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