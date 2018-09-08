В Санкт-Петербурге мужчина выпал из окна 15-го этажа
В одном из районов Санкт-Петербурга местный житель выпал из окна 15-го этажа жилого дома. Об инциденте сообщили свидетели в социальных сетях.
Происшествие было зафиксировано в Фрунзенском районе Северной столицы. Как стало известно, пострадавший длительное время лежал на тротуаре.
Медики, прибывшие на место инцидента, лишь констатировали факт гибели местного жителя. Обстоятельства произошедшего выясняются, более детальные подробности пока неизвестны.
Происшествие было зафиксировано в Фрунзенском районе Северной столицы. Как стало известно, пострадавший длительное время лежал на тротуаре.
Медики, прибывшие на место инцидента, лишь констатировали факт гибели местного жителя. Обстоятельства произошедшего выясняются, более детальные подробности пока неизвестны.
Происшествия
Добавил: Русанов Руслан Сегодня, 17:44