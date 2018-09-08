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Правительство одобрило новые правила техосмотра в ГИБДД

В 2018 году в правительстве всерьёз обсуждался вопрос о внесении некоторых корректив, касающихся прохождения техосмотра автомобиля. Чиновники предлагали, чтобы автомобилисты обязательно возили за знак аварийной остановки и аптечку.

Правительство одобрило новые правила техосмотра в ГИБДД


Помимо этого, изменения процедуры касаются и запрета на использование машины в случае неисправного усилителя руля, также зимняя резина должна использоваться исключительно в соответствующий сезон и обязательно на каждом из четырех колес. Обновленные правила коснулись оптики и очистки стекол.Например, владельцы личного транспортного средства лишились права нанесения тонировки на оптику и фары, кроме того, они не могут демонтировать предустановленные очистители и омыватели стекол.

Сообщается, что чиновники настаивают на более суровом наказании в случае фиктивного техосмотра, а специалистов, которые допустили эксплуатацию машины без надлежащего ТО, предлагают штрафовать на 10 000 рублей.

 
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Добавил: Русанов Руслан Сегодня, 16:02
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