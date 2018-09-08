Правительство одобрило новые правила техосмотра в ГИБДД

Помимо этого, изменения процедуры касаются и запрета на использование машины в случае неисправного усилителя руля, также зимняя резина должна использоваться исключительно в соответствующий сезон и обязательно на каждом из четырех колес. Обновленные правила коснулись оптики и очистки стекол.Например, владельцы личного транспортного средства лишились права нанесения тонировки на оптику и фары, кроме того, они не могут демонтировать предустановленные очистители и омыватели стекол.Сообщается, что чиновники настаивают на более суровом наказании в случае фиктивного техосмотра, а специалистов, которые допустили эксплуатацию машины без надлежащего ТО, предлагают штрафовать на 10 000 рублей.