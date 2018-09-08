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В Сети появились результаты тестов Meizu 16X

В Сети были размещены результаты тестов смартфона Meizu 16X. Данная модель, являющаяся модификацией Meizu 16, которая прошла испытания в AnTuTu, устройство набрало более 168 000 баллов.

В Сети появились результаты тестов Meizu 16X


Смартфон Meizu 16X стал бюджетной версией. Устройства моделей Meizu 16 и 16 Plus функционируют на чипсете Snapdragon 845 от компании Qualcomm. Визуально смартфон 16X воспринимается, как Meizy 16. Новинка получила 6-дюймовый экран Super AMOLED. Толщина корпуса устройства составляет 7,5 миллиметра, а масса 154 грамма. Гаджет будет функционировать на однокристальном процессоре Snapdragon 710.

В корпус смартфона встроены стереофонические динамики, а также имеется подэкранный дактилоскоп. По мнению экспертов, несмотря на весьма скромные технические параметры, Meizu 16X, станет востребованным среди пользователей продукции китайского производителя.

 
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Технологии
Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 16:18
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