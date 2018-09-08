В Сети появились результаты тестов Meizu 16X
В Сети были размещены результаты тестов смартфона Meizu 16X. Данная модель, являющаяся модификацией Meizu 16, которая прошла испытания в AnTuTu, устройство набрало более 168 000 баллов.
Смартфон Meizu 16X стал бюджетной версией. Устройства моделей Meizu 16 и 16 Plus функционируют на чипсете Snapdragon 845 от компании Qualcomm. Визуально смартфон 16X воспринимается, как Meizy 16. Новинка получила 6-дюймовый экран Super AMOLED. Толщина корпуса устройства составляет 7,5 миллиметра, а масса 154 грамма. Гаджет будет функционировать на однокристальном процессоре Snapdragon 710.
В корпус смартфона встроены стереофонические динамики, а также имеется подэкранный дактилоскоп. По мнению экспертов, несмотря на весьма скромные технические параметры, Meizu 16X, станет востребованным среди пользователей продукции китайского производителя.
Смартфон Meizu 16X стал бюджетной версией. Устройства моделей Meizu 16 и 16 Plus функционируют на чипсете Snapdragon 845 от компании Qualcomm. Визуально смартфон 16X воспринимается, как Meizy 16. Новинка получила 6-дюймовый экран Super AMOLED. Толщина корпуса устройства составляет 7,5 миллиметра, а масса 154 грамма. Гаджет будет функционировать на однокристальном процессоре Snapdragon 710.
В корпус смартфона встроены стереофонические динамики, а также имеется подэкранный дактилоскоп. По мнению экспертов, несмотря на весьма скромные технические параметры, Meizu 16X, станет востребованным среди пользователей продукции китайского производителя.
Технологии
Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 16:18