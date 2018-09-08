В Сети появились результаты тестов Meizu 16X

Смартфон Meizu 16X стал бюджетной версией. Устройства моделей Meizu 16 и 16 Plus функционируют на чипсете Snapdragon 845 от компании Qualcomm. Визуально смартфон 16X воспринимается, как Meizy 16. Новинка получила 6-дюймовый экран Super AMOLED. Толщина корпуса устройства составляет 7,5 миллиметра, а масса 154 грамма. Гаджет будет функционировать на однокристальном процессоре Snapdragon 710.В корпус смартфона встроены стереофонические динамики, а также имеется подэкранный дактилоскоп. По мнению экспертов, несмотря на весьма скромные технические параметры, Meizu 16X, станет востребованным среди пользователей продукции китайского производителя.