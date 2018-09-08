Экс-участница «Дома-2» Ирина Александровна Агибалова заступилась за своего зятя и рассказала поклонникам, что родственники Ильи Гажиенко попали в секту

«Я больше не позволю клеветать на моего мужа. Знаю, он разозлится на меня за этот пост. Но я чувствую, что должна написать хотя бы сухие факты. Илья с сестрой не общались уже давно. На это есть свои причины, но мы их так и не поняли. Большинство, когда-то, близких, считают, что она попала под дурное влияние. И я в их числе. Мы не знали о ее болезни, ее папа тоже. Нам никто не сообщал. О том, что она в больнице, мы узнали от посторонних людей, которые увидели информацию в соц.сетях», - написала Ольга Агибалова (Гажиенко) у себя на страничке в социальной сети Instagram.

«Единственное, что Илье ответил брат по местоположению сестры, это то, что она в Астане. А ещё, что никого из нас Лена видеть не хочет. Илья не поверил, ведь ничего плохого никто из нас Лене не сделал», - подчеркнула Ольга Агибалова (Гажиенко).

«Они стараются ограждать отца Ильи. По рекомендациям врачей, которые лечили его после инсульта, ему дают специальные успокоительные, чтобы сообщить новость. Потому что они сами не знают: где тело, когда оно будет в Краснодаре. Илья не общался с сестрой и братом, это была не инициатива зятя. Почему, никто не знает. Есть версия, что там секта. Очень похоже, ведь они со всеми оборвали связи. «Лена перестала быть похожей на себя», – говорили ее одноклассники. По словам их знакомых, родственники Ильи стали отвечать односложно на сообщения и редко», - сообщила мать Ольги Агибаловой (Гажиенко) Ирина Александровна.

«Сапарова вызывает нас на войну в соц.сети. Оля пробовала призвать к миру. Но Диларам тогда растерялась. Говоря о своих сверхспособностях, она манипулирует темой смерти матери Гажиенко, которую он, его брат и сестра перенесли в раннем возрасте. Один раз она выскочила и кричала, что к ней пришел дух матери Ильи, который сказал ему бросить Олю», - добавила Агибалова-старшая.

На днях стало известно, что у экс-звезды прославленной телестройки «Дом-2» Ильи Гажиенко умерла сестра Елена. Горькую новость сообщила пользователям Сети возлюбленная брата Ильи – Диларам Сапарова. По словам избранницы родственника Гажиенко, Илья не интересовался состоянием здоровья сестры Елены и даже не изъявлял желания навестить ее в больнице. Как известно, Ольга Агибалова (Гажиенко) довольно долго молчала и пыталась не затрагивать личную тему своей семьи в социальных сетях, однако в адрес ее семейства полились проклятья.Как сообщила бывшая участница одного из самых скандальных телепроектов России, родственники Ильи Гажиенко не только не называли диагноз Елены, но и даже не рассказали, в какой именно больнице девушка проходит лечение. Илья и его отец хотели полететь в Казахстан, однако у них не было координатов. В посольстве тоже ничем не смогли поспособствовать.По словам супруги Ильи Гажиенко, родственники ее мужа перестали общаться с ним из-за воздействия Диларам Сапаровой.Из рассказа Ирины Александровны Агибаловой становится понятно, что родственники ее старшего зятя не говорили, чем болеет Елена, хотя все хорошо понимали, что похудеть на двадцать пять килограммов за месяц просто так девушка не могла. Бывшая участница реалити-шоу «Дом-2» очень переживала за состояние своей старшей наследницы, ведь на нее и ее супруга начались просто-таки сыпаться проклятия и всевозможные оскорбления.По словам Ирины Александровны, Диларам Сапарова является чужим человеком для семейства Гажиенко.К слову, на страничке Елены Гажиенко в социальной сети Instagram и правда довольно часто появлялись посты, в которых она вовсю восхваляла Диларам Сапарову, что толкает на различные мысли. Ничего личного у себя в микроблоге родственница Ильи не писала.Стоит отметить, что Диларам Сапарова ранее являлась участницей одного из самых мистических телепроектов России «Битвы экстрасенсов». Девушка позиционирует себя как медиума, который общается с духами. В восьмом сезоне многими любимого телешоу Диларам смогла даже выйти в финал. По словам ясновидящей, свои способности она унаследовала от умершей бабушки.