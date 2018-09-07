Учёные: За храбрость отвечают клетки в гиппокампе

Шведские исследователи путём стимулирования различных зон мозга выявили взаимосвязь меж определёнными клетками в гиппокампе и тревожностью человека, а, значит, и степенью его рискованности и храбрости. Когда учёные воздействовали на группу OLM-нейронов, активировались ритмы мозга, свойственные для состояния спокойствия перед лицом опасности. Следовательно, возможно регулирование степени тревожности человека посредством манипуляций с OLM-нейронами.Данные выводы специалисты предложили использовать в терапии, проводимой людям с повышенной тревожностью, так как принимаемые ими депрессанты имеют ряд негативных эффектов на организм.