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Учёные: За храбрость отвечают клетки в гиппокампе

Научные сотрудники Уппсальского университета (Швеция) выяснили, что за степень храбрости человека отвечают особые клетки, расположенные в гиппокампе. Традиционно учёные связывают его работу с запоминанием и хранением полученной информации, хотя досконально он всё ещё не изучен.

Учёные: За храбрость отвечают клетки в гиппокампе


Шведские исследователи путём стимулирования различных зон мозга выявили взаимосвязь меж определёнными клетками в гиппокампе и тревожностью человека, а, значит, и степенью его рискованности и храбрости. Когда учёные воздействовали на группу OLM-нейронов, активировались ритмы мозга, свойственные для состояния спокойствия перед лицом опасности. Следовательно, возможно регулирование степени тревожности человека посредством манипуляций с OLM-нейронами.

Данные выводы специалисты предложили использовать в терапии, проводимой людям с повышенной тревожностью, так как принимаемые ими депрессанты имеют ряд негативных эффектов на организм.

 
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Наука
Добавил: Воробьева Алина Сегодня, 22:30
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