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Дмитрия Тарасова раскритиковали за неприкрытую грудь Анастасии Костенко

Еще совсем недавно игрок московского футбольного клуба «Локомотив» Дмитрий Тарасов критиковал свою бывшую жену, ведущую телепроекта «Дом-2» Ольгу Бузову за то, что она постоянно выставляла их семейную жизнь напоказ. А теперь он и сам начал грешить этим.

Так, к примеру, несколько недель назад спортсмен опубликовал на личной странице в социальной сети Instagram видео с родов своей нынешней супруги Анастасии Костенко, выставив молодую мамочку в неприглядном свете.

Дмитрия Тарасова раскритиковали за неприкрытую грудь Анастасии Костенко

А теперь молодой человек решил поделиться со своими подписчиками домашним роликом, в котором показал, на сколько сильно воспитана его собака по кличке Тара. Однако он совершенно не заметил, что на заднем плане Настя кормила грудью новорожденную дочь Милану и тем самым продемонстрировала всей Сети свои прелести, сама того не зная.

И несмотря на то, что видео было опубликовано в Stories и пропало через 24 часа после публикации, многие пользователи накинулись на Дмитрия с критикой. Они начали осуждать его, за желание пропиариться за счет своей семьи, а также прекратить выставлять свою личную жизнь напоказ.

Подписчики не против наблюдать за счастливыми семейными фотографиями вместе с малышкой, однако смотреть на то, что изначально не предназначалось для их глаз, они не хотят.


 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Ирина Харчилава Сегодня, 16:32
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