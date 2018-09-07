Дмитрия Тарасова раскритиковали за неприкрытую грудь Анастасии Костенко

Так, к примеру, несколько недель назад спортсмен опубликовал на личной странице в социальной сети Instagram видео с родов своей нынешней супруги Анастасии Костенко, выставив молодую мамочку в неприглядном свете.А теперь молодой человек решил поделиться со своими подписчиками домашним роликом, в котором показал, на сколько сильно воспитана его собака по кличке Тара. Однако он совершенно не заметил, что на заднем плане Настя кормила грудью новорожденную дочь Милану и тем самым продемонстрировала всей Сети свои прелести, сама того не зная.И несмотря на то, что видео было опубликовано в Stories и пропало через 24 часа после публикации, многие пользователи накинулись на Дмитрия с критикой. Они начали осуждать его, за желание пропиариться за счет своей семьи, а также прекратить выставлять свою личную жизнь напоказ.Подписчики не против наблюдать за счастливыми семейными фотографиями вместе с малышкой, однако смотреть на то, что изначально не предназначалось для их глаз, они не хотят.