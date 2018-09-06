Новые фото Игоря Крутого заставили его поклонников встревожиться
Поклонники Игоря Крутого забили тревогу, увидев новые снимки композитора. Появились кадры с Международного музыкального конкурса молодых исполнителей «Новая волна», проходящего в Сочи. После просмотра фото фанаты решили, что их кумира добивает смертельная болезнь.
Один из снимков размещен в соцсети певицей Юлианной Карауловой. При этом подписчики артистки сразу заметили, что «Маэстро исхудал», некоторые отметили – «Крутой, что-то не на шутку худеет».
После просмотра фото, многие фолловеры встревожились, так как продюсер похудел до такой степени, что на нем одежда «Просто висит».
Один из снимков размещен в соцсети певицей Юлианной Карауловой. При этом подписчики артистки сразу заметили, что «Маэстро исхудал», некоторые отметили – «Крутой, что-то не на шутку худеет».
После просмотра фото, многие фолловеры встревожились, так как продюсер похудел до такой степени, что на нем одежда «Просто висит».
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