Ксения Собчак показала, как обучает полуторагодовалого сына английскому языку

«У нас тоже день знаний!!!!», - подписала Ксения Собчак свежую фотографию своего сына Платона.

«Ксения молодец, ребёнка нужно развивать с младенчества. Малыши полиглоты и могут сразу несколько языков освоить. Английский международный язык, очень хорошо если ребёнок будет его знать! Все людишки, которые гадости пишут про ребёнка, лучше оторвитесь от телефона и позанимайтесь со своими детьми. А те у кого детей нет, лучше почитайте что то полезное. И вообще писать гадости про малышей это просто уму не постижимо! Сколько злости..ужасс просто!!!», «Еще одним умненьким человечком будет больше на планете!!! Все силы надо вкладывать в себя и детей, хорошо, что есть такие возможности! Маме и сыночку, благополучия и здоровья!», «Прекрасный малыш, умный, смышленый и разговорчивый!», - продолжают писать преданные фанаты Ксении Собчак в Сети.

«Цифры почему на английском? Детей родному языку сначала обучают. Негоже такую приверженность чужой культуре показывать, особенно кандидату в президенты России!!!», «А где лицо у Платона постоянно видно только затылок? Голова затылок затылок голова и т.д», «Судя по надписям на цифрах русский язык уже не нужен так о какой любви к России может идти речь??!!», - пишут антифанаты бывшей телеведущей «Дома-2» в социальной сети Instagram.

Единственный наследник Ксении Собчак еще очень маленький для того, чтобы идти в школу, однако знаменитость решила уже сейчас нанять для мальчика индивидуального преподавателя, который будет изучать с Платоном иностранные языки.Ни для кого не является секретом, что Ксения Анатольевна в браке с известным российским актером Максимом Виторганом состоит чуть больше пяти лет. Полтора года назад Собчак подарила своему любимому супругу сына, которого счастливое семейство назвали Платоном. Нужно сказать, что телеведущей по-прежнему удается удачно совмещать материнство и свою карьеру.Ксения Собчак никогда не скрывала от преданных поклонников, что появления малыша кардинально изменило ее жизнь. На сегодняшний день знаменитость старается проводить с единственным наследником куда больше времени и, конечно же, не забывает о его развитии. В свои полтора года Платон умеет не только плавать, но и считать до десяти и даже говорить предложениями из пяти слов.Платон совсем кроха, поэтому его еще рановато вести в школу, однако Ксения Анатольевна все-таки решила тоже отпраздновать с сыном День знаний. У себя на страничке в социальной сети Instagram бывший кандидат в президенты России опубликовала свежую фотографию, на которой запечатлен ее сын Платон во время урока английского языка.Стоит напомнить, что не так давно Собчак уже припоминала своим подписчикам о том, что с её наследником занимается индивидуальный преподаватель. На публикации видно, что на круглом столике разложены цифры с карточками разных цветов, на которых указано то, как называется та или иная цифра.Нужно сказать, что верным поклонникам звездного семейства Собчак-Виторган очень понравился новый снимок бывшей телеведущей прославленной телестройки «Дом-2». Один за другим они принялись буквально забрасывать полуторагодовалого Платона приятными комментариями.Как бы там ни было, но не обошлось и без недоброжелателей Ксении Анатольевны, которые сочли, что действия знаменитости не являются патриотичными.К слову, четырехлетние Гарри и Елизавета Галкины на сегодняшний день также занимаются изучением иностранного языка. Малыши разрабатывают дикцию и обучают французский язык.