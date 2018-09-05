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Ксения Собчак показала, как обучает полуторагодовалого сына английскому языку

Прославленная журналистка, бывшая телеведущая скандально-известного реалити-шоу «Дом-2», а также экс-кандидат в президенты России 2018 Ксения Собчак тоже отметила День знаний.

Единственный наследник Ксении Собчак еще очень маленький для того, чтобы идти в школу, однако знаменитость решила уже сейчас нанять для мальчика индивидуального преподавателя, который будет изучать с Платоном иностранные языки.

Ксения Собчак показала, как обучает полуторагодовалого сына английскому языку


Ни для кого не является секретом, что Ксения Анатольевна в браке с известным российским актером Максимом Виторганом состоит чуть больше пяти лет. Полтора года назад Собчак подарила своему любимому супругу сына, которого счастливое семейство назвали Платоном. Нужно сказать, что телеведущей по-прежнему удается удачно совмещать материнство и свою карьеру.

Ксения Собчак никогда не скрывала от преданных поклонников, что появления малыша кардинально изменило ее жизнь. На сегодняшний день знаменитость старается проводить с единственным наследником куда больше времени и, конечно же, не забывает о его развитии. В свои полтора года Платон умеет не только плавать, но и считать до десяти и даже говорить предложениями из пяти слов.

Платон совсем кроха, поэтому его еще рановато вести в школу, однако Ксения Анатольевна все-таки решила тоже отпраздновать с сыном День знаний. У себя на страничке в социальной сети Instagram бывший кандидат в президенты России опубликовала свежую фотографию, на которой запечатлен ее сын Платон во время урока английского языка.

Ксения Собчак показала, как обучает полуторагодовалого сына английскому языку


Стоит напомнить, что не так давно Собчак уже припоминала своим подписчикам о том, что с её наследником занимается индивидуальный преподаватель. На публикации видно, что на круглом столике разложены цифры с карточками разных цветов, на которых указано то, как называется та или иная цифра.

«У нас тоже день знаний!!!!», - подписала Ксения Собчак свежую фотографию своего сына Платона.


Нужно сказать, что верным поклонникам звездного семейства Собчак-Виторган очень понравился новый снимок бывшей телеведущей прославленной телестройки «Дом-2». Один за другим они принялись буквально забрасывать полуторагодовалого Платона приятными комментариями.

Ксения Собчак показала, как обучает полуторагодовалого сына английскому языку


«Ксения молодец, ребёнка нужно развивать с младенчества. Малыши полиглоты и могут сразу несколько языков освоить. Английский международный язык, очень хорошо если ребёнок будет его знать! Все людишки, которые гадости пишут про ребёнка, лучше оторвитесь от телефона и позанимайтесь со своими детьми. А те у кого детей нет, лучше почитайте что то полезное. И вообще писать гадости про малышей это просто уму не постижимо! Сколько злости..ужасс просто!!!», «Еще одним умненьким человечком будет больше на планете!!! Все силы надо вкладывать в себя и детей, хорошо, что есть такие возможности! Маме и сыночку, благополучия и здоровья!», «Прекрасный малыш, умный, смышленый и разговорчивый!», - продолжают писать преданные фанаты Ксении Собчак в Сети.


Как бы там ни было, но не обошлось и без недоброжелателей Ксении Анатольевны, которые сочли, что действия знаменитости не являются патриотичными.

«Цифры почему на английском? Детей родному языку сначала обучают. Негоже такую приверженность чужой культуре показывать, особенно кандидату в президенты России!!!», «А где лицо у Платона постоянно видно только затылок? Голова затылок затылок голова и т.д», «Судя по надписям на цифрах русский язык уже не нужен так о какой любви к России может идти речь??!!», - пишут антифанаты бывшей телеведущей «Дома-2» в социальной сети Instagram.


Ксения Собчак показала, как обучает полуторагодовалого сына английскому языку


К слову, четырехлетние Гарри и Елизавета Галкины на сегодняшний день также занимаются изучением иностранного языка. Малыши разрабатывают дикцию и обучают французский язык.

 
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Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 18:41
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