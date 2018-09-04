Экс-участница «Дома-2» Алена Водонаева «встряла» в конфликт Ольги Бузовой и Наташи Королевой

«Не обошли наше медиапространство и разговоры о том, что «Замуж за Бузову» - это постановка, а у Оли вообще давно есть мужчина. И от кого бы вы думали исходили эти заявления? Не от хейтеров, а от коллег по шоу-бизнесу! Я сначала не могла поверить, что когда-то увижу новости о конфликте Бузовой и Наташи Королевой. Оказывается, Оля выгнала из проекта ее друга, и Наташа решила высказаться на эту тему. Я таких едких комментариев от Королевой не ожидала, мне кажется, что она просто завидует чужой популярности!», - заявила экс-участница «Дома-2» Алена Водонаева.

«Конечно, шоу – это шоу, и когда Оля идет на съемки, прекрасно понимает, что в первую очередь от нее ждут зрелища, но это совсем не отменяет того, что можно реально влюбиться. Я, как никто другой, это знаю, иногда не получается играть по сценарию, реалити это всегда 50/50. Поэтому вероятность, что Ольга найдет себе там мужчину есть, и не маленькая. Главное, чтобы не козел!», - высказалась Алена Водонаева по поводу нового реалити-шоу «Замуж за Бузову» и участия в нем телеведущей «Дома-2».

«Я человек публичный. Каждый день у меня происходят новые знакомства. Я выезжаю на концерты, съемки, корпоративные вечеринки. Социальные сети ломятся от сообщений поклонниц. Не каждая девушка готова к отношениям с таким мужчиной. Со стороны все кажется идеально: красивый, статусный, известный. Нов реальности – ревность и непонимание», - признался СМИ Герман Титов.

«Высокая, статная, спортивная брюнетка. У нас есть схожие черты характера. Бескомпромиссная целеустремленность, например!», - подметил Герман Титов.

Несколько недель назад, а если быть точнее 26 августа, на российском телеканале «ТНТ» стартовал новый телепроект «Замуж за Бузову, в котором одна из самых известных холостячек России попытается отыскать того единственного. В премьерном выпуске восходящая исполнительница отсеяла пять из пятнадцати претендентов на ее руку и сердце. Среди тех, кто после первого знакомства с Ольгой Бузовой тут же отправился домой, оказался и белорусский музыкант и композитор Герман Титов, который уже много лет пишет хиты таким российским артистам, как Дмитрий Билан, Лолита, Стас Михайлов и многим другим.Как выяснилось, решение Ольги Бузовой оказалось не по душе Наташе Королевой, которая не единожды ранее сотрудничала с Германом Титовым. Певица принялась вовсю заступаться за композитора из Белоруссии, а также назвала начинающую певицу «недальновидной».В свою очередь за Ольгу Бузову решила вступиться бывшая участница прославленной телестройки «Дом-2» Алена Водонаева, известная многим телезрителям реалити-шоу своими острыми высказываниями. Длинноволосая красавица указала на то, что Наташа Королева попросту завидует славе поющей телеведущей. Водонаева честно призналась, что находилась в состоянии шока, когда услышала о конфликте такой великой артистки как Наташа Королева с Ольгой Бузовой.Кроме того, Алена прекрасно, как оказалось, понимает, что «Замуж за Бузову» является прежде всего телепроектом. При этом знаменитость не отменяет того момента, что и на реалити-шоу можно по-настоящему влюбиться.К слову, не так давно Герман Титов решил рассказать журналистам, почему он решил отправиться на такого рода телешоу как «Замуж за Бузову».В довершение всего Герман рассказал и о минусах самой Ольги Бузовой. Так, бывший претендент на руку и сердце главной героини нового реалити-шоу «Замуж за Бузову» подчеркнул, что поющая телеведущая все время работает на износ, что никогда не являлось плюсом для любой девушки и женщины.При этом Титов признался, что внешне Ольга Бузова очень ему понравилась.