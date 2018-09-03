Ксения Бородина страдает от сильных головных болей

«Никогда не знала, что такое головная боль, даже не понимала, как это… но, теперь я знаю, что это, наверняка. Вчера сходила, все проверила, все норм, а голова продолжает болеть( все анализы сдала! Давление низкое( то 90, то 85», - написала она.

К примеру, несколько дней назад теледива сообщила своим подписчикам о том, что у нее серьезные проблемы со здоровьем, с которыми ранее сталкивать ей не приходилось. В частности, девушка рассказала, что в последнее время ее мучают сильные головные боли. Дабы выяснить их причину, она даже сделала МРТ, проверила шею и сосуды, однако врачи так ничего и не нашли.Подписчики посочувствовали Ксении, пожелали ей скорейшего выздоровления и крепкого здоровья, а также поделились своими методами борьбы с головной болью и низким давлением. Однако нашлись и те, кто съязвил на тему того, что Бородина мучается от мигрени из-за своей злобы и чересчур агрессивного поведения по отношению к участникам «Дома-2», домочадцам и своим недоброжелателям.