Марине Африкантовой надоело быть блондинкой

«Последнее время меня начало посещать чувство неуверенности в том, а кто я есть на самом деле? Мои мысли о том, кем я «должен» стать? Я определённо чувствую себя неуверенным из-за неопределенности в дальнейшем», «А не отдаться ли мне стихии мужского модельного бизнеса? Как вы считаете, получится?», «Хочу записаться на танцы. Короче, я дико захотел научиться двигаться. А почему бы и нет?», - писал он в своем микроблоге.

«Надоело быть блондинкой! Все вы, наверное, привыкли видеть меня со светлыми волосами и не представляете меня в другом образе. А я вот хотела бы рискнуть и перекраситься в брюнетку или даже в чёрный. Но вот если потом опять захочу стать блондинкой, то волосы очень испортятся», - написала девушка под одним из своих постов в соцсети Instagram.

А потому, чтобы привлечь интерес публики ребята готовы полностью изменить свою жизнь – начиная от имени и заканчивая интересами. Так, к примеру, несколько недель назад молодой человек изъявил желание изменить имя, ведь, по его мнению, имя Роман ему абсолютно не подходит.Кроме того, за последние пару месяцев Капаклы думал о будущем и о том, чем займется после ухода с реалити-шоу.Не отстает от своего возлюбленного и Марина. Она тоже решила, что ее жизни срочно нужны перемены и как истинная женщина решила начать с волос.Подписчицы Африкантовой тут же отреагировали на подобное заявление, написав в комментариях о том, что блонд идеально ей подходит и не стоит даже пробовать что-то менять. В крайнем случае они попросили ее не перекрашиваться в брюнетку резко, а идти к темному цвету волос постепенно.