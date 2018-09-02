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Ученые: В 2020 году наступит Малый ледниковый период
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Ученые: В 2020 году наступит Малый ледниковый период

Ученые, исходя из данных о снижении Солнечной активности, пришли к выводу, что в 2020 году на Земле наступит Малый ледниковый период. Он будет длиться несколько десятилетий, полагают эксперты.

Ученые: В 2020 году наступит Малый ледниковый период


Ученые подчеркивают, что на Солнце в этом году на протяжении 130 дней отсутствуют пятна. Это может быть свидетельством наступления нового Малого ледникового периода, ведь такое уже случалось на голубой планете в период между 1645 и 1715 годами. При похолодании показатели температур снизятся в среднем на 1,5 градуса по Цельсию. Длиться Малый ледниковый период может несколько десятилетий.

Ученые отмечают, что на Солнце наблюдаются циклы магнитной активности. Звезда периодически проходит периоды максимума и минимума, что связано с ее магнитными полями. Во время пика максимальной активности на Солнце наблюдается большое количество пятен, тогда как при минимуме они исчезают.

Солнечная активность в этом году снизилась, поэтому на звезде пятен практически нет. Малый ледниковый период также сопровождается большим количеством космической радиации, достигающей верхних слоев атмосферы Земли, подчеркивают эксперты.

 
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Добавил: Кравченко Алена Сегодня, 09:49
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