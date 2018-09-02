Ученые: В 2020 году наступит Малый ледниковый период

Ученые подчеркивают, что на Солнце в этом году на протяжении 130 дней отсутствуют пятна. Это может быть свидетельством наступления нового Малого ледникового периода, ведь такое уже случалось на голубой планете в период между 1645 и 1715 годами. При похолодании показатели температур снизятся в среднем на 1,5 градуса по Цельсию. Длиться Малый ледниковый период может несколько десятилетий.Ученые отмечают, что на Солнце наблюдаются циклы магнитной активности. Звезда периодически проходит периоды максимума и минимума, что связано с ее магнитными полями. Во время пика максимальной активности на Солнце наблюдается большое количество пятен, тогда как при минимуме они исчезают.Солнечная активность в этом году снизилась, поэтому на звезде пятен практически нет. Малый ледниковый период также сопровождается большим количеством космической радиации, достигающей верхних слоев атмосферы Земли, подчеркивают эксперты.