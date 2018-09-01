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Apple бесплатно починит iPhone 8 с дефектом материнской платы

В компании Apple запустили программу по бесплатному ремонту смартфонов iPhone 8. Она подразумевает замену материнской платы, так как у небольшого процента гаджетов был обнаружен брак.

Apple бесплатно починит iPhone 8 с дефектом материнской платы


На официальном сайте «яблочной» корпорации в разделе «поддержки» представители компании сообщили, что у некоторых смартфонов iPhone 8 на плате был обнаружен производственный брак. Аппараты с данным дефектом могут не включаться, зависать и внезапно перезагружаться. Бракованные гаджеты были проданы на рынках Австралии, Гонконга, Китая, Индии, Новой Зеландии, Японии, Макао и США в период с сентября 2017 по март 2018 года.

Обладатели смартфонов iPhone 8 смогут самостоятельно определить, имеется ли у них дефект, для этого нужно проверить серийный номер устройства на официальном сайте производителя. Если результат оказался положительным, то пользователям нужно обратиться в авторизованный сервисный центр Apple.

 
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Технологии
Добавил: Алина Сегодня, 09:31
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