Apple бесплатно починит iPhone 8 с дефектом материнской платы

На официальном сайте «яблочной» корпорации в разделе «поддержки» представители компании сообщили, что у некоторых смартфонов iPhone 8 на плате был обнаружен производственный брак. Аппараты с данным дефектом могут не включаться, зависать и внезапно перезагружаться. Бракованные гаджеты были проданы на рынках Австралии, Гонконга, Китая, Индии, Новой Зеландии, Японии, Макао и США в период с сентября 2017 по март 2018 года.Обладатели смартфонов iPhone 8 смогут самостоятельно определить, имеется ли у них дефект, для этого нужно проверить серийный номер устройства на официальном сайте производителя. Если результат оказался положительным, то пользователям нужно обратиться в авторизованный сервисный центр Apple.