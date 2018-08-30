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Захар Саленко назвал свое возвращение на «Дом-2» максимально необдуманным поступком

Несколько дней назад в периметр телепроекта «Дом-2» благодаря голосованию «Второй шанс» вернулся Захар Саленко. Парень заявил, что на этот раз он пришел не к Майе Донцовой, а также отметил, что на данный момент на Поляне нет такой девушки, с которой он хотел бы построить отношения.

Тем не менее, молодой человек уверен, что совсем скоро подходящая для него избранница появится, и он создаст с ней крепкую пару, а после и семью.

Захар Саленко назвал свое возвращение на «Дом-2» максимально необдуманным поступком

Вот только спустя короткое время Захар вдруг отказался от своих планов и даже задумался об уходе. На своей странице в социальной сети Instagram он написал пост, в котором назвал свой приход на телестройку необдуманным поступком и теперь не знает, как быть дальше.

«Какое мнение? Оставаться есть халявную колбасу или дальше развиваться за периметром? На данный момент напала депрессия и я думаю о том, что этот шаг был максимально необдуманным», - обратился к своим подписчикам Саленко.


Стоит отметить, что у бывшего возлюбленного Валерии Фрост действительно очень мало шансов задержаться в периметре, поскольку его коллега по приходу Никита Шалюков настроен более оптимистично и даже определился с симпатией. В частности, он намерен побороться за внимание Ирины Пинчук, которая переживает сейчас не самое лучшее время, так как в периметре узнали об ее интиме с Романом Гриценко.

Что касается поклонников Захара, то они конечно же попросили его не делать поспешных выводов и все-таки постараться задержаться на «Доме-2» как можно дольше, ведь на него приятно смотреть и таких воспитанных и приятных парней на проекте очень мало.

 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Ирина Харчилава Вчера, 23:17
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