Захар Саленко назвал свое возвращение на «Дом-2» максимально необдуманным поступком

«Какое мнение? Оставаться есть халявную колбасу или дальше развиваться за периметром? На данный момент напала депрессия и я думаю о том, что этот шаг был максимально необдуманным», - обратился к своим подписчикам Саленко.

Тем не менее, молодой человек уверен, что совсем скоро подходящая для него избранница появится, и он создаст с ней крепкую пару, а после и семью.Вот только спустя короткое время Захар вдруг отказался от своих планов и даже задумался об уходе. На своей странице в социальной сети Instagram он написал пост, в котором назвал свой приход на телестройку необдуманным поступком и теперь не знает, как быть дальше.Стоит отметить, что у бывшего возлюбленного Валерии Фрост действительно очень мало шансов задержаться в периметре, поскольку его коллега по приходу Никита Шалюков настроен более оптимистично и даже определился с симпатией. В частности, он намерен побороться за внимание Ирины Пинчук, которая переживает сейчас не самое лучшее время, так как в периметре узнали об ее интиме с Романом Гриценко.Что касается поклонников Захара, то они конечно же попросили его не делать поспешных выводов и все-таки постараться задержаться на «Доме-2» как можно дольше, ведь на него приятно смотреть и таких воспитанных и приятных парней на проекте очень мало.