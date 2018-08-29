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Галина Сергеевна из "Папиных Дочек" Елизавета Арзамасова показала сексуальный снимок в купальнике

Елизавета Арзамасова, 23 летняя актриса, известная по сериалу “Папины Дочки” и своей роли Галины Сергеевны, выложила новые фото в инстаграм. Практически все комментарии под фото отмечают красоту актрисы.

Галина Сергеевна из "Папиных Дочек" Елизавета Арзамасова показала сексуальный снимок в купальнике


Галина Сергеевна из “Дочек” определенно не была эталоном красоты, скорее эталоном интеллекта. Однако эта роль оказала столь сильное влияние на имидж актрисы, что фанаты воспринимают саму Елизавету как чрезвычайно умного человека. Теперь же, когда бывшая Галина Сергеевна демонстрирует свою красоту, сложившийся имидж прекрасно дополняет ее. Подписчики один за другим пишут о том, как красива стала актриса, ведь многие помнят ее по сериалу еще ребенком. А подписчицы спрашивают, как ей удается сохранять тело в такой форме, какими диетами она пользуется, какие тренировки предпочитает.

Под фото Елизавета написала о том, что каждый день может начаться и закончиться в самых неожиданных местах, что едва не уснула на пляже и что потом, после фотосессии, ее ожидал по-кавказски яркий ужин.

 
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Добавил: Максим Бэр Сегодня, 17:48
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