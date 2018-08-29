В Омске четверо рабочих упали с 30-метровой высоты
Омский следственный комитет возбудит уголовное дело в связи со смертью двоих строителей. Во время работ на зерновом элеваторе вечером 28 августа оборвался трос и четверо рабочих упали с высоты 30 метров.
Согласно предварительным данным, в тот день проводились работы по укреплению емкости для хранения зерен. Строители-альпинисты по причине разрыва троса и обрушения подвесной конструкции упали с верхушки элеватора. Двое из четверых погибли на месте, третий человек на текущий момент находится в больнице с тяжелыми травмами. Четвертый строитель, по счастливому стечению обстоятельств, не получил серьезных повреждений.
В настоящее время ведется сбор улик, поиск и опрос свидетелей и людей, ответственных за соблюдение требований безопасности строительных работ на данной стройке для выяснения точных обстоятельств текущего происшествия. Как сообщают источники, наиболее вероятной причиной трагедии является нарушение требований охраны труда.
Согласно предварительным данным, в тот день проводились работы по укреплению емкости для хранения зерен. Строители-альпинисты по причине разрыва троса и обрушения подвесной конструкции упали с верхушки элеватора. Двое из четверых погибли на месте, третий человек на текущий момент находится в больнице с тяжелыми травмами. Четвертый строитель, по счастливому стечению обстоятельств, не получил серьезных повреждений.
В настоящее время ведется сбор улик, поиск и опрос свидетелей и людей, ответственных за соблюдение требований безопасности строительных работ на данной стройке для выяснения точных обстоятельств текущего происшествия. Как сообщают источники, наиболее вероятной причиной трагедии является нарушение требований охраны труда.
Происшествия
Добавил: Юра Качко Сегодня, 11:00