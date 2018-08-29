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В Омске четверо рабочих упали с 30-метровой высоты

Омский следственный комитет возбудит уголовное дело в связи со смертью двоих строителей. Во время работ на зерновом элеваторе вечером 28 августа оборвался трос и четверо рабочих упали с высоты 30 метров.

В Омске четверо рабочих упали с 30-метровой высоты


Согласно предварительным данным, в тот день проводились работы по укреплению емкости для хранения зерен. Строители-альпинисты по причине разрыва троса и обрушения подвесной конструкции упали с верхушки элеватора. Двое из четверых погибли на месте, третий человек на текущий момент находится в больнице с тяжелыми травмами. Четвертый строитель, по счастливому стечению обстоятельств, не получил серьезных повреждений.

В настоящее время ведется сбор улик, поиск и опрос свидетелей и людей, ответственных за соблюдение требований безопасности строительных работ на данной стройке для выяснения точных обстоятельств текущего происшествия. Как сообщают источники, наиболее вероятной причиной трагедии является нарушение требований охраны труда.

 
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Происшествия
Добавил: Юра Качко Сегодня, 11:00
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