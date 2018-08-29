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Компания Jeep представила спецверсию внедорожника Wrangler - Moab Edition

Компанией Jeep представлена спецверсия внедорожника Wrangler - Moab Edition, выпуск которой посвящен ежегодному сафари Easter Jeep. Мероприятие проводят в пустыне на территории США, штат Юта.

Компания Jeep представила спецверсию внедорожника Wrangler - Moab Edition


В основу модели Jeep Wrangler Moab Edition заложены преимущества версии Sahara. Здесь присутствуют 17-дюймовые диски и внедорожные шины на 32 дюйма. Также, авто дооснастили вентилируемой конструкцией капота и буксировочными крюками на стальном бампере. В стандартном варианте Jeep Wrangler Moab Edition осталась жесткая крыша, раздаточная двухскоростная коробка Selec-Trac с полным приводом и кожаные сиденья. Модель оснащена самоблокирующимся задним дифференциалом Trac-Lok, информационно-навигационной системой Uconnect, которая оборудована 8,4-дюймовым экраном, а также подогревом рулевого колеса и передних сидений.

Пока нет информации про стоимость и двигатель спецверсии Jeep Wrangler Moab Edition. Минимальная стоимость в России базовой версии внедорожника, на борту которого 2,0-литровый турбоагрегат на 272 л.с., ориентировочно составит 3380000 рублей. Версия Sahara может обойтись примерно в 3730000 рублей.

 
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Добавил: Дубов Дмитрий Сегодня, 09:26
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